قرار البنك المركزي السبب.. رسوم إنستاباي الجديدة بعد خفض الفائدة
تركيا : يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها على سكان غزة فوراً
بناء الوطن والحفاظ عليه.. البابا تواضروس يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بنصر أكتوبر
ناقد رياضي ينفي تصريحات إسلام الشاطر الإخيرة بشأن الزمالك
هنبقي في المركز الخامس ..الدرديري يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك
يائير لابيد: ينبغي على إسرائيل الانضمام إلى المناقشات التي يقودها ترامب
ماكرون : هناك فرصة تاريخية للتحرك نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط
مسؤول إسرائيلي : نتنياهو فوجئ برد ترامب على موافقة الفصائل الفلسطينية
أول رد من الرئيس الكولومبي بعد مطالبة ترامب بوقف الإبادة الجماعية في غزة
الأمم المتحدة:نحث جميع الأطراف على اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب في غزة
الخارجية القطرية: تنسيق مع مصر وأمريكا لإنهاء الحرب في غزة
فرنسا..مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بمدينة نيس
رياضة

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يلتقي في الخامسة مساء اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع غزل المحلة،  على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتتطلع جماهير القلعة البيضاء إلى عودة فريقها لسكة الانتصارات في البطولة المحلية، أملا في المنافسة على اللقب الغائب منذ سنوات، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر قناة "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس بدلًا من استاد القاهرة، الذي تم إغلاقه بداية من شهر أكتوبر الجاري لإجراء أعمال الصيانة، وهو ما دفع إدارة الزمالك لنقل مبارياته المقبلة إلى الملعب الجديد بشكل مؤقت.

يلعب الزمالك مباراته أمام غزل المحلة وهو لايزال يعانى تداعيات خسارة القمة. ويريد «الأبيض» الذى توقف رصيده عند 17 نقطة مصالحة جماهيره بعد الأداء المتواضع وفقدان ثلاث نقاط غالية أمام الأهلى، كما أن مدربه البلجيكى يانيك فيريرا مطالب بالرد على سيل الانتقادات التى حملته مسئولية خسارة القمة بإصراره على الدفاع حتى بعد التقدم بهدف.

ولا شك أن الزمالك يملك الزاد البشرى الذى يستطيع به مواجهة أى منافس، لكن التوفيق غاب عن فيريرا فى استخدام وتوظيف اللاعبين، فدفع الفريق ثمنا باهظا وأصبح مهددا بفقدان الصدارة.

وأخشى ما تخشاه الجماهير البيضاء أن يمتد تأثير القمة إلى مباراة اليوم والمباريات المقبلة، وأن تترك الخسارة أثرا سلبيا على نفسية اللاعبين وثقتهم فى أنفسهم، لكن بغض النظر عن تلك الظروف، فإن الفريق مطالب بإظهار شخصيته الحقيقية واستعادة هيبته حتى يتمسك بفرصه فى المنافسة على اللقب.

أما غزل المحلة الذى يملك عشر نقاط فيريد استغلال كبوة الزمالك وخطف نقاط الفوز عليه لكى يتقدم إلى وسط الجدول، كما أن «زعيم الفلاحين» يريد إيقاف سلسلة اللافوز التى لازمته خلال الجولات الأربع الماضية.

