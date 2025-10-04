فيريرا يرفض المجازفة بـ محمد شحاتة أمام غزل المحلة خوفا من تفاقم الإصابة

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك من مشاركة اللاعب محمد شحاتة.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "يانيك فيريرا يرفض المجازفة بمحمد شحاتة حتى لا تتفاقم الإصابة".

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة، في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم السبت على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك اللقاء مع غياب أربعة لاعبين مؤثرين، وهم عبد الله السعيد للإيقاف بعد تلقيه 3 إنذارات، بالإضافة إلى عدي الدباغ الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ومحمد شحاتة وناصر منسي المصابين في العضلة الخلفية.

كان الزمالك قد حقق فوزًا كبيرًا على غزل المحلة برباعية نظيفة في آخر مواجهة بين الفريقين بالدوري في ديسمبر الماضي، سجل خلالها ناصر منسي هدفين، إضافة إلى أهداف من حسام عبد المجيد وزيزو.

ويخوض الفريقان المواجهة بطموحات مختلفة، حيث يسعى الزمالك لاستعادة صدارة جدول الدوري التي فقدها لصالح المصري بفارق نقطة واحدة، كما يطمح المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لمصالحة جماهير القلعة البيضاء بعد النتائج المخيبة في آخر مباراتين أمام الجونة والأهلي.

في المقابل، يسعى غزل المحلة إلى تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل، مستفيدًا من تعثرات الزمالك الأخيرة، ويريد المدرب علاء عبد العال مواصلة النتائج الجيدة التي يحققها فريقه أمام الكبار، خاصة بعد تعادله السلبي مع الأهلي في الموسم الحالي، رغم إدراكه لصعوبة المواجهة.