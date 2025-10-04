الأهلي يصطدم بكهرباء الإسماعيلية في مواجهة تاريخية بالدوري

يواجه فريق الأهلي في الثامنة مساء اليوم السبت، نظيره كهرباء الإسماعيلية على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية خاصة للفريقين لأسباب مختلفة.

وتعد هذه المباراة هي المواجهة الرسمية الأولى في تاريخ الناديين، إذ يشارك كهرباء الإسماعيلية لأول مرة في الدوري الممتاز هذا الموسم، ما يجعل من اللقاء محطة تاريخية بالنسبة للفريق الصاعد.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 8 مباريات جمع خلالها 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.

في المقابل، يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين و4 هزائم، وأحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكهم 14 هدفًا.

ويأمل الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها مؤخرًا، لا سيما بعد فوزه المثير على الزمالك في مباراة القمة بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الماضية، والتي منحت الفريق دفعة معنوية كبيرة لاستعادة الصدارة.

ويفتقد الأهلي في هذه المواجهة عددًا من عناصره المؤثرة، على رأسهم إمام عاشور، والسلوفيني زيجى جراديشار، وكريم فؤاد، وأشرف داري، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب محمود حسن "تريزيجيه" للإيقاف، وغياب الثنائي محمد عبد الله وأحمد عابدين لتواجدهما مع منتخب الشباب المشارك في كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي.

واستعاد الفريق الأحمر خدمات الثنائي أحمد مصطفى زيزو ومحمد شكري بعد تعافيهما من الإصابة، كما تأكدت جاهزية حسين الشحات بعد إصابة خفيفة تعرض لها في مواجهة الزمالك.

ويعوّل المدير الفني المؤقت للأهلي، عماد النحاس، على مجموعة من أبرز لاعبيه، مثل محمد علي بن رمضان، وأشرف بن شرقي، ومحمد شريف، ومروان عطية، من أجل تحقيق الفوز الرابع تواليًا بعد الانتصارات الأخيرة على سيراميكا كليوباترا، حرس الحدود، والزمالك، والاقتراب من القمة مجددًا.

من جانبه، يسعى رضا شحاتة، المدير الفني لكهرباء الإسماعيلية، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، في محاولة لصناعة مفاجأة تاريخية قد تسهم في تحسين وضع الفريق بجدول الدوري، بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب بهدف دون رد.