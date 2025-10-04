انتخاب المستشار حمدى ابراهيم رئيسا لنادى قضاة المحلة الكبرى

انتهت صباح اليوم انتخابات نادى قضاة المحلة الكبرى برئاسة المستشار عمرو الشوربجى رئيس الاستئناف وعضوية كلا من المستشار هشام شلبى والمستشار طارق عثمان رئيس الاستئناف والتى شهدت اقبالا غير مسبوق من القضاة واعضاء النيابة العامة بنادى قضاة المحلة الكبرى .

حيث قد حضر مايقارب من ١٣٠ من القضاة واعضاء النيابة العامة من جملة الكتلة التصويتية والتى بلغت ٣٢١ ، وفاز المستشار حمدى ابراهيم يحيى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة جنايات الاسكندرية للمرة التالية على التوالى



وفاز على مقاعد المستشارين كلا من المستشار احمد خطاب رئيس الاستئناف والمستشار خالد ابو رزقة رئيس الاستئناف والمستشار امير ناصف نائب رئيس محكمة الاستئناف والمستشار احمد محروس مستشارا بمحكمة الاستئناف.

تفاصيل الانتخابات

بينما فاز على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم بالتزكية كلا من المستشار حسام البهنسى رئيس المحكمة والمستشار ايمن الخضرى رئيس المحكمة والمستشار مصطفى حسين رئيس المحكمة والمستشار احمد حامد رئيس المحكمة

تزكية الفائزين

وكذلك على مقاعد النيابة العامة بالتزكية كلا من المستشار محمد هدايات رئيس النيابة وامين الصندوق الحالى لنادى قضاة المحلة

والمستشار محمد الجرجاوى رئيس النيابة والمستشار احمد زيادة رئيس النيابة والمستشار احمد الشهاوى رئيس النيابة .