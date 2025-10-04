فيريرا يجري تعديلًا في بدلاء الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تعديلًا على مقاعد بدلاء الفريق خلال مباراة غزل المحلة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني تواجد سيف جعفر على مقاعد البدلاء، بدلًا من الكيني بارون أوشينج الذي تم استبعاده من قائمة الفريق لخوض اللقاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا و سيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.