انهيار سارة خليفة داخل قفص الاتهام.. تفاصيل
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القس أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في برقية التهنئة: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أُقدِّم لسيادتكم أصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم، الذي أعاد للوطن عزته وكرامته، وأثبت للعالم أن مصر قادرة على صناعة المجد. ونصلي أن يحفظ الله مصرنا الغالية وشعبها العظيم وقواتها المسلحة الباسلة من كل شر، وكل عام وأنتم بخير".

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي:"تبقى ملحمة السادس من أكتوبر رمزًا خالدًا للعزيمة والإرادة المصرية التي لا تنكسر، وشاهدًا على بطولة القوات المسلحة المصرية الباسلة، التي أثبتت للعالم أن الدفاع عن الأرض هو رسالة مقدسة في وجدان كل مصري".

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة مماثلة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، موجهًا له ولجميع رجال القوات المسلحة التهنئة والتقدير والاعتزاز لما يقدّمونه من تضحيات في سبيل سلامة الوطن واستقراره.

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية السيسي ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر

