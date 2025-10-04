القس أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في برقية التهنئة: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أُقدِّم لسيادتكم أصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم، الذي أعاد للوطن عزته وكرامته، وأثبت للعالم أن مصر قادرة على صناعة المجد. ونصلي أن يحفظ الله مصرنا الغالية وشعبها العظيم وقواتها المسلحة الباسلة من كل شر، وكل عام وأنتم بخير".

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي:"تبقى ملحمة السادس من أكتوبر رمزًا خالدًا للعزيمة والإرادة المصرية التي لا تنكسر، وشاهدًا على بطولة القوات المسلحة المصرية الباسلة، التي أثبتت للعالم أن الدفاع عن الأرض هو رسالة مقدسة في وجدان كل مصري".

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة مماثلة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، موجهًا له ولجميع رجال القوات المسلحة التهنئة والتقدير والاعتزاز لما يقدّمونه من تضحيات في سبيل سلامة الوطن واستقراره.