عظمة يوحنا المعمدان .. في عظة الأحد للقس مويسيس أيوب

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس مويسيس أيوب كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة منشية البكري، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

عظمة يوحنا المعمدان

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الأول من شهر توت (أول الشهور القبطية)، وموضوع إنجيله وهو "أعظم مواليد النساء" في إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح السابع، وأشار إلى أسباب عظمة يوحنا المعمدان، كالتالي:

- نشأته وبيته.

-امتلاؤه من الروح القدس عند زيارة السيدة العذراء مريم لأليصابات.

- كان ينمو ويتقوى بالروح.



- تجرده من شهوات العالم، "وَيَتَقَدَّمُ أَمَامَهُ بِرُوحِ إِيلِيَّا وَقُوَّتِهِ، لِيَرُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلَى الأَبْنَاءِ، وَالْعُصَاةَ إِلَى فِكْرِ الأَبْرَارِ، لِكَيْ يُهَيِّئَ لِلرَّبِّ شَعْبًا مُسْتَعِدًّا" (لو ١: ١٧).