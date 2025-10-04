وزير الخارجية: أي خطط إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية مرفوضة

شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، على الأولوية القصوى لإيقاف الحرب بما يكفل بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه دون تهجير.

وأكد وزير الخارجية رفض أي خطط لضم الأراضي الفلسطينية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم السبت ٤ أكتوبر الجاري، اتصالا هاتفيا من حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني للتشاور بشأن آخر التطورات ذات الصلة بجهود وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن نائب الرئيس الفلسطيني نقل تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، معرباً عن بالغ التقدير لجهوده من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة والحفاظ على الحقوق الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية استثمار الزخم الإيجابي الذي نتج عن طرح خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، لوضع حد للكارثة الإنسانية التى يشهدها قطاع غزة على مدار عامين متواصلين.

