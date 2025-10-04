ارتقاء 30 شهيدا في غزة خلال قصف إسرائيلي منذ صباح اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء 30 شهيدا حتى الآن في غزة منذ صباح اليوم السبت باستهدافات إسرائيلية رغم الإعلان الإسرائيلي بالاستجابة لطلب ترامب والخاص بوقف الحرب والإفراج عن الأسرى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة بتجاوز عدد الشهداء ٦٧ ألف.

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك السبت إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة تشكل "فرصة حيوية" لوقف إراقة الدماء في الأراضي الفلسطينية "مرة واحدة وإلى الأبد".

ودعا ترامب حليفته إسرائيل إلى وقف القتال في قطاع غزة فيما قالت حركة حماس إنها مستعدة لإطلاق سراح جميع الرهائن وبدء محادثات بشأن خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

وقال مكتبه في بيان إنه يأمل أن "يمهد الزخم الناتج عن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي الطريق لوقف دائم للأعمال العدائية، يليه التعافي وإعادة الإعمار"، وحث على اتخاذ قرار "يتماشى مع حقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية، والحل القائم على الدولتين ".

وقال إن الخطة تشكل "فرصة حيوية لجميع الأطراف والدول المؤثرة للسعي بحسن نية ووقف - مرة واحدة وإلى الأبد - المذبحة والمعاناة في غزة، وإغراق القطاع بالمساعدات الإنسانية، وضمان إطلاق سراح الرهائن والعديد من الفلسطينيين المعتقلين".