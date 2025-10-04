محكمة الاستئناف الفيدرالية تحرم ترامب من إنهاء حق المواطنة بالولادة

قضت محكمة استئناف اتحادية في بوسطن يوم الجمعة بأن إدارة ترامب لا يمكنها حجب الجنسية عن الأطفال الذين ولدوا لأشخاص في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت، مما يزيد من الانتكاسات القانونية المتزايدة لأمر الرئيس بشأن حق الولادة.

أصبحت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى خامس محكمة فيدرالية منذ يونيو تُصدر أو تُؤيد أوامر بمنع أمر الرئيس المتعلق بحق المواطنة بالولادة.

وخلصت المحكمة إلى أن الأطفال يستحقون الجنسية بالولادة بموجب بند المواطنة في التعديل الرابع عشر.

وأيدت اللجنة أوامر المحاكم الابتدائية، التي أوقفت أمر منح الجنسية بالولادة ريثما تمضي الدعاوى القضائية قدمًا.

وكان من شأن هذا الأمر، الذي وُقع يوم تولي الرئيس منصبه في يناير، أن يوقف منح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت.