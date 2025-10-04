المؤتمر: مصر تواصل دورها المحوري لوقف الحرب وإعمار غزة

أكد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن بيان حركة حماس بشأن خطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في قطاع غزة، يمثل تطورا ايجابيا، موضحا أن هذه الخطوة تعكس إدراكاً متزايداً من مختلف الفصائل الفلسطينية لضرورة حقن دماء الأبرياء، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وفتح الطريق نحو مرحلة جديدة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وشدد "محمود جبر" على أن التحركات السياسية الحالية تمثل فرصة حقيقية يجب البناء عليها، بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل كامل، ومرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، تمهيداً لبدء مفاوضات جادة تستند إلى المرجعيات الدولية وتؤدي في النهاية إلى حل الدولتين.

وأكد القبطان محمود جبر أن مصر ستواصل – قيادة وشعباً – دورها المحوري في التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والشركاء الدوليين من أجل إعادة إعمار غزة، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين، وتثبيت دعائم السلام في المنطقة، مشدداً على أن ما يحدث اليوم قد يكون بداية حقيقية لإنهاء واحدة من أكثر الفترات ظلمة في تاريخ الشرق الأوسط.