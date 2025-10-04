برلماني: ارتفاع إيرادات السياحة يعزز موارد النقد الأجنبي والنمو الاقتصادي

ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن ارتفاع إيرادات السياحة إلى 12.5 مليار دولار خلال 9 أشهر خلال العام الجاري ، مؤكدا أن هذا الأداء يعكس استمرار تعافي السياحة المصرية وزيادة التدفقات، بما يسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم خطط النمو الاقتصادي.



وأشار" الشوربجي" إلى أن السياحة تعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، حيث أنها تسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل، وتحسين المؤشر الاقتصادي للدولة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف تعزيز إيرادات القطاع عبر خطط للتوسع في الترويج الخارجي وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية.

جاء ذلك بعد أن استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي نفسه.

وأكدت الوزيرة أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025. وأن الإيرادات الضريبية حققت نموًا قويًا بلغ 35% خلال العام المالي نفسه.