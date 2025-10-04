قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
برلماني: ارتفاع إيرادات السياحة يعزز موارد النقد الأجنبي والنمو الاقتصادي

أميرة خلف

ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن ارتفاع إيرادات السياحة إلى 12.5 مليار دولار خلال 9 أشهر خلال العام الجاري ، مؤكدا أن هذا الأداء يعكس استمرار تعافي السياحة المصرية وزيادة التدفقات، بما يسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم خطط النمو الاقتصادي.


وأشار" الشوربجي" إلى أن السياحة تعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، حيث أنها تسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل، وتحسين المؤشر الاقتصادي للدولة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف تعزيز إيرادات القطاع عبر خطط للتوسع في الترويج الخارجي وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية.

جاء ذلك بعد أن استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي نفسه.  

وأكدت الوزيرة أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025. وأن الإيرادات الضريبية حققت نموًا قويًا بلغ 35% خلال العام المالي نفسه.

عامر الشوربجي مجلس النواب التخطيط إيرادات السياحة النقد الأجنبي

