انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور

انطلقت صباح اليوم بمحافظة الأقصر فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار للإعلان عن افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك، بعد اكتمال أعمال الترميم الشامل التي استمرت عشرين عاماً بالتعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو والحكومة اليابانية.

وشارك في المؤتمر الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب ممثلين عن منظمة اليونسكو والسفارة اليابانية بالقاهرة، ومجموعة من خبراء الآثار والإعلاميين المحليين والدوليين.

يأتي المؤتمر في إطار احتفالية كبرى تشهدها محافظة الأقصر بمناسبة إعادة فتح المقبرة أمام الجمهور لأول مرة منذ اكتشافها عام 1799، بعد أن أعيد إليها بريقها الفني والمعماري الفريد الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة في عصر الملك أمنحتب الثالث، المعروف بلقب “الفرعون الشمس”.

ومن المقرر أن يستعرض وزير السياحة والآثار خلال المؤتمر تفاصيل مشروع الترميم وأبرز مراحله، إلى جانب الجهود المصرية في حماية وصون التراث الإنساني، بما يعزز من مكانة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

وأكدت الوزارة أن هذا الافتتاح يمثل حدثاً تاريخياً يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية في ملف السياحة والآثار، ورسالة جديدة تؤكد استمرار الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية التي ما زالت تدهش العالم بإنجازاتها الفنية والهندسية الخالدة.