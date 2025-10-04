قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور

انطلاق المؤتمر الصحفي العالمي لافتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
انطلاق المؤتمر الصحفي العالمي لافتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
شمس يونس

انطلقت صباح اليوم بمحافظة الأقصر فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار للإعلان عن افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك،  بعد اكتمال أعمال الترميم الشامل التي استمرت عشرين عاماً بالتعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو والحكومة اليابانية.

وشارك في المؤتمر الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب ممثلين عن منظمة اليونسكو والسفارة اليابانية بالقاهرة، ومجموعة من خبراء الآثار والإعلاميين المحليين والدوليين.

يأتي المؤتمر في إطار احتفالية كبرى تشهدها محافظة الأقصر بمناسبة إعادة فتح المقبرة أمام الجمهور لأول مرة منذ اكتشافها عام 1799، بعد أن أعيد إليها بريقها الفني والمعماري الفريد الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة في عصر الملك أمنحتب الثالث، المعروف بلقب “الفرعون الشمس”.

ومن المقرر أن يستعرض وزير السياحة والآثار خلال المؤتمر تفاصيل مشروع الترميم وأبرز مراحله، إلى جانب الجهود المصرية في حماية وصون التراث الإنساني، بما يعزز من مكانة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

وأكدت الوزارة أن هذا الافتتاح يمثل حدثاً تاريخياً يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية في ملف السياحة والآثار، ورسالة جديدة تؤكد استمرار الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية التي ما زالت تدهش العالم بإنجازاتها الفنية والهندسية الخالدة.

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

