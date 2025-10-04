قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس : جاهزون لبدء المفاوضات فورا لإنجاز عملية تبادل الأسرى
نتنياهو يأمر بشن هجوما بالطائرات ضد أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
ترامب: أي شخص يحرق العلم الأمريكي سيسجن لمدة عام
الغندور يطرح سؤالا مثيرا لجماهير الكرة المصرية و يعد الفائز بجائزة
طالب ثانوي.. ضبط المتهم بقتـ.ل سيد مسنة لسرقة ذهبها بالمنوفية
ليفربول فى اختبار صعب لاستعادة التوازن أمام تشيلسى بالدورى الإنجليزى
كيفية تحصين النفس من الفتن.. اتبع هذه الخطوات الشرعية
جيب شيروكي 2024 كسر زيرو.. بهذا السعر
يوم مميز للغاية.. ترامب : يجب إنجاز الصيغة النهائية بشأن خطة غزة بشكل واضح.. على إسرائيل وقف القصف فوراً.. حل قضية الشرق الأوسط "ممكن"
محمد عبد المنعم يستغل إصابته لتطوير مهاراته .. ما الجديد؟
سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة
أهالي الرهائن: نرحب بإعلان ترامب وندعو نتنياهو إلى بدء المفاوضات الفورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: خفض الفائدة يعزز الاستثمار ويعكس سيطرة الدولة على التضخم

أحمد الخشن
أحمد الخشن
فريدة محمد

أشاد النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، معتبرًا أن القرار جاء في توقيت دقيق ويعكس نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم،  أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 12% للتضخم العام و10.7% للتضخم الأساسي، مقارنة بمستويات أعلى العام الماضي، أتاح للبنك المركزي مساحة لاتخاذ قرارات نقدية أكثر مرونة، وهو ما يبعث برسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب حول متانة الاقتصاد المصري، وبتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكد عضو مجلس النواب. أن خفض الفائدة، يمثل دفعة قوية لقطاعات الإنتاج المختلفة من صناعة وزراعة وخدمات، حيث يخفف من الأعباء التمويلية ويخفض تكلفة الاقتراض، بما يسهم في تشجيع التوسع في المشروعات الاستثمارية وزيادة الإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل جديدة ودعم معدلات النمو.

وأشار نائب المنوفية، إلى أن الاقتصاد المصري حقق مؤخرًا معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثاني من 2025، وهو ما يعكس نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي وعودة النشاط إلى مساره التصاعدي، لافتًا إلى أن خفض الفائدة خطوة طبيعية لمواكبة هذا التعافي وتحفيز المزيد من الاستثمارات.


واختتم النائب احمد الخشن حديثه مؤكدًا أن القرار يُعد مكسبًا مزدوجًا، حيث يدعم الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الاستثمار والنمو، وفي الوقت نفسه يخفف الأعباء عن المواطن عبر تقليل تكاليف الإنتاج وما يرتبط بها من أسعار السلع والخدمات، مشددًا على أن استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية هو الطريق لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة.

أحمد الخشن لجنة القيم بمجلس النواب خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

أرشيفية

سكن بديل لكل مستأجر..كيفية التقديم على الوحدات عبر منصة إلكترونية موحدة

وزارة الموارد المائية والري

بيان عاجل من الري عن فيضان النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي

المتهمتين

هجيب شيخ يتوضأ باللبن.. الداخلية تضبط صاحبة مشاجرة الشرقية بسبب الميراث| فيديو

سعر الدواجن

60 جنيه .. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

وزير الطيران المدني

وزير الطيران يناقش مع مفوضية أمريكا اللاتينية توحيد المواقف داخل الإيكاو

أرشيفية

ذكرى انتصارات أكتوبر.. حكاية أعظم حرب تحرير خططت لها العقول المصرية

اعتصام الوفد

جريدة الوفد ترحب بالزملاء في يوم السبت التضامني.. ومؤتمر صحفي بحضور البلشي

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. قلبك يتحدث بصوت عالٍِِ اليوم

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد