زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

رئة الكوكب تحترق .. ماذا يحدث فى خط الدفاع الأول عن صحة ملايين البشر؟

غابات الأمازون
غابات الأمازون
أمينة الدسوقي

تُعرف غابات الأمازون المطيرة بـ"رئة الكوكب" لدورها المحوري في تنظيم المناخ وحماية التنوع البيولوجي العالمي غير أن أهميتها لا تقتصر على البيئة فقط، بل تمتد لتشمل صحة ملايين البشر، وفق ما كشفته دراسة حديثة.

دراسة تكشف الترابط بين صحة الإنسان والنظام البيئي

نشرت مجلة كوميونيكيشنز إيرث آند إنفيرونمنت دراسة أجراها باحث من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، أوضحت أن غابات الأمازون تشكل حاجز وقائيا ضد ما يقرب من 30 مرضاً يهدد حياة نحو 33 مليون شخص يعيشون في المنطقة.

الدراسة، التي امتدت من عام 2001 حتى 2019، تناولت 27 مرضاً، بينها السكتة الدماغية وسرطان الرئة والملاريا والربو وداء الليشمانيات.

وأظهرت النتائج أن المناطق القريبة من الغابات، خصوصاً المملوكة للشعوب الأصلية، سجلت معدلات أقل للإصابة بهذه الأمراض.

أرقام مقلقة عن الوفيات المبكرة

أظهرت بيانات الدراسة أن حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية بين عامي 2002 و2011 تسببت في نحو 2906 حالة وفاة مبكرة سنوياً بسبب أمراض القلب والجهاز التنفسي. 

وتبرز هذه الأرقام الدور الحيوي للغابات في تقليل المخاطر الصحية والتخفيف من آثار التلوث الناتج عن الحرائق.

عوامل تفاقم الأزمة

تؤكد الدراسة أن التغير المناخي يضاعف من خطورة الحرائق من حيث شدتها واتساع نطاقها. 

وتشير آنا فيليبا بالميريم، أستاذة بجامعة بارا الفيدرالية، إلى أن "الحياة اليومية تتوقف خلال الحرائق، ويضطر كبار السن والأطفال للبقاء في المنازل لتفادي المستشفيات".

كما أن التوسع الزراعي، وقطع الطرق، وحفر النفط، ومشاريع الطاقة الكهرومائية، تزيد من تدمير الغابات وتضاعف فرص انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة بالنواقل.

فوائد لا تُقدّر بثمن

تؤكد باولا بريست، منسقة برنامج "الغابات والمراعي" بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أن غابات الأمازون توفر فوائد صحية مباشرة لملايين البشر، وتشدد على أن حماية حقوق ملكية الأراضي للشعوب الأصلية تُعد وسيلة فعالة للحفاظ على الغابات وضمان استدامة منافعها.

تحديات الحاضر وآفاق المستقبل

رغم هذه الفوائد، تواجه الأمازون تهديدات متزايدة بفعل إزالة الغابات والتوسع الزراعي والتعدين. 

كما تثير المزادات البرازيلية الأخيرة للتنقيب عن النفط في حوض الأمازون قلق المجتمعات المحلية بشأن تأثيرها على البيئة والصحة.

وتخلص الدراسة إلى أن مستقبل الأمازون يحتاج إلى سياسات شاملة تربط بين حماية البيئة والصحة العامة، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد التغير المناخي والأوبئة المحتملة.
 

غابات الأمازون رئة الكوكب حرائق الغابات الأمازون التغير المناخي

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم السبت 4-10-2025

ربيع

مينا ماهر يوجه رسالة دعم لربيع: “فرصتك جت"

بطولة العالم للشطرنج

مصر تشارك في بطولة العالم للناشئين للشطرنج في ألبانيا بـ 7 لاعبين

الزمالك

قائمة بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | الزيت المعاد استخدامه يهدد صحتك.. أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام

فيات
فيات
فيات

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

