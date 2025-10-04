قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

التغير المناخي يشتد.. عواصم كبرى تواجه موجات حر غير مسبوقة

درجات الحرارة
درجات الحرارة
أمينة الدسوقي

يشير أحدث تحليل مناخي إلى أن التغير المناخي يتسارع بوتيرة مقلقة، حيث ارتفع عدد الأيام شديدة الحرارة في العواصم الكبرى حول العالم بنسبة 25% سنويا مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في تسعينيات القرن الماضي.

بيانات صادمة من 43 عاصمة عالمية

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن المعهد الدولي للبيئة والتنمية (IIED) حلل بيانات الحرارة في أكثر من 40 عاصمة مكتظة بالسكان وثلاث مدن إضافية مؤثرة سياسياً. 

وأظهر التحليل أن عدد الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية ارتفع من متوسط 1062 يوماً سنوياً (1994-2003) إلى 1335 يوماً سنوياً خلال الفترة بين 2015 و2024.

مدن تضاعفت فيها موجات الحر

تشمل هذه الزيادة معظم مناطق العالم:

روما وبكين تضاعف عدد الأيام فوق 35 درجة مئوية.

مانيلا ارتفع العدد ثلاثة أضعاف.

مدريد بات المعدل 47 يوماً سنوياً مقابل 25 يوماً سابقاً.

لندن رغم برودة مناخها، تضاعف عدد الأيام التي تتجاوز 30 درجة مئوية.

تهديد مباشر لحياة الملايين

يرى العلماء أن هذه الموجات الحارة أسهمت في وفاة ملايين الأشخاص بشكل مبكر خلال العقود الثلاثة الماضية، خاصة كبار السن والفقراء في المدن سريعة النمو.

 وتزداد الخطورة بسبب ما يعرف بـ"تأثير جزيرة الحرارة الحضرية" الذي يجعل المدن أكثر سخونة من محيطها.

تحذيرات من تفاقم الأزمة

الباحثة آنا فالنتسكي من المعهد الدولي للبيئة والتنمية حذرت قائلة:

"درجة حرارة الأرض ترتفع بسرعة أكبر مما توقعته الحكومات، وأسرع بكثير مما تتحرك به لمواجهتها. وإذا فشلنا في التكيف، فإن الملايين سيواجهون ظروفاً معيشية خطرة".

وأضافت أن الفقراء في المدن، سواء في أوروبا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية، سيكونون الأكثر تضرراً، خصوصاً في المستوطنات العشوائية ذات البنية الضعيفة.

واقع جديد يفرض نفسه

وخلص التقرير إلى أن التغير المناخي لم يعد مجرد تحذير مستقبلي، بل أصبح واقعاً ملموساً، الأمر الذي يستدعي من الحكومات التحرك العاجل وتبني سياسات أكثر جرأة لمواجهة الخطر المتصاعد.

التغير المناخي العواصم الكبرى درجات الحرارة موجات الحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

ترشيحاتنا

أحمد مجدي

أحمد مجدي: ترشحت لخدمة الجمعية العمومية.. والأهلي ملك الجميع

مهاب ياسر

مهاب ياسر: جوميز كلمة السر في تألقي مع الزمالك

نوح أدم

الزمالك ينعى آدم نوح نجم القلعة البيضاء السابق

بالصور

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

في عيد ميلادها الـ 58.. 10 صور تكشف عن جمال صابرين| شاهد

صابرين
صابرين
صابرين

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

فيديو

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد