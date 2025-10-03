قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالة صدقي تكشف لـ صدى البلد سبب الغياب عن المسرح.. فيديو
يارب احفظ حفظ مصر وأهلها.. دعاء وزير الأوقاف بعد صلاة الجمعة| فيديو
بعد خفض الفائدة.. شهادات ادخار بنك مصر لأفضل استثمار
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي الأخير
الميزانية مناسبة.. سامح حسين: فيلم استنساخ يناقش قضية تمس مستقبل المجتمع
اليوم.. الأهلي يواجه مسار في بطولة دوري سيدات الكرة
أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة 3-10-2025
ما مدى احتمالية غرق أراضى طرح النهر؟.. تحذيرات عاجلة في الدلتا وخبير يوضح التفاصيل
مؤشر خطير.. جليد يعكس تسارع الاحتباس الحراري العالمي| ما القصة؟
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر
الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مؤشر خطير.. جليد يعكس تسارع الاحتباس الحراري العالمي| ما القصة؟

جليد
جليد
أمينة الدسوقي

في اكتشاف علمي قد يعيد رسم مسار التوقعات المناخية العالمية، كشفت دراسة حديثة عن ارتباط وثيق وغير متوقع بين جليد البحر في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) والغطاء السحابي ووتيرة الاحترار العالمي.

وتشير الدراسة، التي قادها الباحث لينوس فوجت من جامعة السوربون، إلى أن النماذج المناخية السابقة ربما قللت من حجم الاحترار المستقبلي المحتمل وارتفاع مستوى سطح البحر.

الجليد البحري أقوى مما كان يُعتقد

اعتمدت الدراسة على بيانات مستخلصة من 28 نموذجا من نماذج نظام الأرض، إلى جانب ملاحظات الأقمار الصناعية بين عامي 1980 و2020 وأظهرت النتائج أن مدى الجليد البحري في أنتاركتيكا حاليا أكبر مما كانت تتوقعه النماذج المناخية، ما يشير إلى أن تأثيراته على المناخ العالمي أكثر أهمية مما كان يُعتقد سابقًا.

وبحسب الفريق البحثي، فإن هذا الاكتشاف يسمح بتقليص هامش الخطأ في التوقعات المناخية، مما يوفر تقديرات أكثر دقة للمتغيرات البيئية الرئيسية، مثل امتصاص المحيطات للحرارة ومستوى سطح البحر.

ارتفاع سطح البحر قد يكون أعلى بنسبة 14%

تشير تقديرات الدراسة إلى أن مستوى سطح البحر العالمي قد يرتفع بنسبة تتراوح بين 3% و14% أكثر من المتوسط المتوقع سابقا بحلول عام 2100، استنادا إلى نماذج CMIP6 الرائدة كما توقعت الدراسة أن تكون استجابات السحب للاحتباس الحراري أقوى بنسبة تتراوح بين 19% و31%، مما يؤدي إلى تعزيز حساسية النظام المناخي العالمي.

مؤشر مناخي حاسم للنصف الجنوبي من الكرة الأرضية

أحد أبرز ما توصلت إليه الدراسة هو أن الجليد البحري الصيفي في أنتاركتيكا، الذي طالما اعتبر مستقرا نسبيا وضعيف الارتباط بالنشاط البشري، يُعد في الواقع مؤشرا مناخيا بالغ الأهمية. 

وقال فوجت: "عندما لاحظنا لأول مرة العلاقة بين الجليد البحري في أنتاركتيكا وامتصاص حرارة المحيطات، فوجئنا بمدى قوة هذا الارتباط. فالجليد هناك يغطي أقل من 4% من سطح المحيط العالمي، ومع ذلك يبدو أن تأثيره كبير جدًا على الحرارة العالمية."

السحب ودورها في إعادة تشكيل التوقعات المناخية

أوضحت الدراسة أن التغيرات في الغطاء السحابي الناتجة عن تقلص الجليد البحري تلعب دورا مركزيا في زيادة حرارة سطح الأرض، فمع انحسار الجليد، ينخفض الغطاء السحابي، مما يسمح بمرور كمية أكبر من الإشعاع الشمسي إلى المحيط، وبالتالي زيادة امتصاصه للحرارة.

وأشار جينز تيرهار، عالم الفيزياء المناخية من جامعة برن، إلى أن "تمثيل الغطاء السحابي بدقة طالما كان عنصرًا حاسمًا في نماذج المناخ. لكننا نُظهر الآن أن محاكاة حركة المحيطات وتفاعلاتها مع الجليد البحري لها أهمية مماثلة".

دعوة لسياسات مناخية أكثر جرأة

خلص الباحثون إلى أن النماذج الحالية قد تكون قللت من تقديرات الاحترار وتخزين الحرارة في المحيطات، خصوصا لأنها تبدأ بمحاكاة محيط جنوبي أكثر دفئا مما كان عليه فعليا في العصر ما قبل الصناعي. 

التوقعات المناخية العالمية جليد البحر القارة القطبية الجنوبية النماذج المناخية أنتاركتيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

انهيار عقار داخليًا بغيط العنب غربي الإسكندرية

بالأسماء.. ضحايا حادث انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.. اعرف الشروط وموعد التقديم

يوم الجمعة

تعرف على سنن يوم الجمعة المستحبة للمسلم.. اغتنم ساعة الإجابة

القرآن الكريم

الدكتور إبراهيم المرشدي: حب الوطن فطرة إنسانية أكدها القرآن الكريم

بالصور

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد