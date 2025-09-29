قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتائج اختبارات المعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025/2026
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
شراكة مصرية إماراتية تتجدد| قفزة في التجارة واستثمارات تعزز التكامل الإقليمي.. أسرار النمو المتسارع بين القاهرة وأبوظبي
حكم تسليف الناس المال وَرَدُّه بزيادة معلومة.. دار الإفتاء تجيب
مصدر أمني مسئول: مصر وقطر سلمتا حماس المقترح الأمريكي لوقف النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عن المظاهرة المسيئة في المسجد الأموي بدمشق
ارتفاعات قياسية كبيرة.. رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر
عماد النحاس يكشف حقيقة طلب زيزو المشاركة أمام الزمالك
عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منحة مناخية.. كيف يؤثر انخفاض درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية؟

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ إن مصر شهدت خلال الأيام الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بعد صيف طويل شديد الحرارة، لتعود الأجواء الخريفية تدريجيًا على أغلب المناطق، وهو ما يعد فرص مثالية لزراعة المحاصيل الشتوية.

وأوضح" فهيم " خلال تصريحات له ،  أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة 30 درجة مئوية فقط لأول مرة منذ نهاية الشتاء الماضي، مع هبوب نسائم خفيفة وانخفاض في معدلات الرطوبة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء وتهيئة بيئة أفضل للأنشطة الزراعية.

وأشار إلى أن هذه الأجواء تمثل “منحة مناخية” ينبغي استغلالها لبدء المواعيد الآمنة لزراعة محاصيل العروة الجديدة، مثل البطاطس النيلي في المنيا وأسيوط وبني سويف وبعض مناطق الوجه البحري المبكر، والبنجر في قبلي، والفاصوليا البيضاء والخرشوف في بحري، إضافة إلى زراعات الثوم والبصل والمشاتل المختلفة للطماطم والفلفل والباذنجان.

وتابع قائلا :" هذا بالإضافة إلى شتلات الفاكهة والخيار والكوسة والكرنب والقرنبيط وعروة الصوب الخريفية والفراولة في الوجه البحري، كما أنها تعتبر فترة مناسبة لإعادة “ترميم النمو” للمحاصيل التي تمت زراعتها مبكرًا، مثل البطاطس والبنجر والبصل والثوم والفاصوليا والبرسيم والفراولة والخرشوف" .

وأكد “فهيم” أن هناك مجموعة من الإجراءات يجب اتباعها لضمان الحصول على إنتاجية جيدة من تلك المحاصيل ومن بينها:


 إضافة 8 إلى 10 لترات من حمض الفوسفوريك للمحاصيل الدرنية والجذرية خلال أقرب رية.


الحذر من زيادة انتشار بعض الآفات مثل ذبابة الفاصوليا وديدان ثمار القرعيات، بالإضافة إلى الأمراض الفطرية كـ”البياض الزغبي” و”التبقعات”.


اتخاذ التدابير الوقائية ضد أمراض التربة في محاصيل الخضر، والرش العاجل لمزارع الفاكهة خاصة المانجو المتأخرة والرمان والبرتقال بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت لتجنب تشقق الثمار.


دعم المحاصيل الطبية والعطرية مثل البردقوش والزعتر بإضافة الكبريت الزراعي وكبريتات النحاس لحماية الشتلات.


 الاهتمام بحماية فسائل النخيل من سوسة النخيل بعد التقليم، ورعاية محصول قصب السكر عبر استخدام حمض الفوسفوريك.


مواجهة بعض الآفات والأمراض في هذه الفترة مثل دودة الحشد، دودة ورق القطن، ودودة براعم الزيتون، بالإضافة إلى البياض الدقيقي والأنثراكنوز في محاصيل الخضر والفراولة.
.

الزراعة تغير المناخ حالة الطقس الطقس محمد فهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية المهندس جمال عمار

وكيل تموين الإسكندرية يعقد اجتماعا لمناقشة سبل الاهتمام بجودة الدقيق

أوقاف قنا تعقد (١٣٢) قافلة دعوية ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

أوقاف قنا تعقد 132 قافلة دعوية ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

محافظ الدقهلية: لا تهاون مع أي تلاعب في السلع.. وحملات يومية لضمان وصول الدعم لمستحقيه

محافظ الدقهلية: لا تهاون مع أي تلاعب في السلع.. وحملات يومية لضمان وصول الدعم لمستحقيه

بالصور

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد