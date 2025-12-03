الاهتمام بحياة كريمة.. محيي الدين: جذب المزيد من الاستثمارات والعمل على توطين التنمية ضرورة

أكد محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أنه من الضروري العمل على جذب المزيد من الاستثمارات والعمل على توطين التنمية.

وقال محيي الدين في تصريحات له على القناة الأولى الفضائية: " لابد من إنشاء العديد من المشروعات الاستراتيجية الخدمية داخل كل المحافظات ".

وتابع: " مصر لها علاقات اقتصادية متميزة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية ".

وأكمل: " متوقع خلال العامين المقبلين أن يرتفع معدل نمو أفريقيا ما بين 4 إلى 4.5 % "، مضيفا:" مصر لديها العديد من الفرص للاستثمار في أفريقيا ".

ولفت محمود محيي الدين : "الطبقة المتوسطة في مصر لم تحصل على دعم كبير وأرجو أن يكون العام المقبل سنة الاهتمام بمبادرة حياة كريمة لتحسين وجه الحياة بمصر".