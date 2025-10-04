كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

تسعى العديد من النساء لمعرفة كيف “ينزل تكيس المبايض مع الدورة” وهل يمكن التخلص منه بشكل طبيعي، خاصة مع تزايد حالات الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) في سن الإنجاب.

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟

ويساعد فهم طبيعة تكيس المبايض في علاجها بطرق آمنة دون الوقوع في المعتقدات الخاطئة المنتشرة على مواقع التواصل.

ما هو تكيس المبايض؟

وتعتبر متلازمة تكيس المبايض (Polycystic Ovary Syndrome - PCOS) هي اضطراب هرموني يؤثر على النساء في سن الإنجاب، ويحدث عندما يرتفع مستوى هرمونات الذكورة في الجسم مما يؤدي إلى اضطراب الإباضة.

وتظهر في الأشعة على شكل عدد من الحويصلات الصغيرة غير الناضجة على المبيض، وهي ليست "أكياس حقيقية"، بل بويضات لم تُطلق بعد.

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟

هل ينزل تكيس المبايض مع الدورة الشهرية؟

وبحسب تقرير Hopkins Medicine، لا “ينزل” التكيس مع الدورة الشهرية كما يعتقد البعض، لأن هذه الحويصلات ليست جزءًا من دم الحيض.

وقد تنفجر بعض الحويصلات الصغيرة أثناء الإباضة، لكن ذلك لا يعني زوال المرض أو خروج الأكياس من الجسم.

وانتظام الدورة الشهرية لا يعني دائمًا الشفاء من التكيس، بل يدل على تحسن في التوازن الهرموني.

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟

شكل تكيس المبايض في الأشعة

وفقًا لـ Cleveland Clinic، يظهر المبيض المصاب على شكل يحتوي على 12 حويصلة أو أكثر، تتجمع في حافة المبيض مثل "عِقد اللؤلؤ".

ولا يمكن ملاحظة أي “شكل خارجي” ينزل مع الدورة الشهرية لأن التكيس يظهر فقط عبر الفحص بالأشعة فوق الصوتية.

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟

طرق علاج تكيس المبايض

ـ تعديل نمط الحياة:

ممارسة الرياضة بانتظام، وإنقاص الوزن في حالة السمنة، وتناول غذاء غني بالخضروات والألياف.

ـ تنظيم الهرمونات:

استخدام حبوب منع الحمل أو أدوية تنظيم الدورة لتقليل الأندروجينات وتحسين التبويض.

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟

ـ أدوية مقاومة الإنسولين:

مثل الميتفورمين، الذي يساعد في تحسين توازن الهرمونات وتنظيم الدورة.

ـ تدخل جراحي بسيط:

يسمى "ثقب المبايض بالمنظار" لتحفيز الإباضة في الحالات المقاومة للعلاج الدوائي.

ـ العلاجات الطبيعية:

وتشير أبحاث منشورة على PubMed إلى أن القرفة والألوفيرا والبابونج قد تساعد في دعم التوازن الهرموني، لكن لا تُستخدم كبديل للعلاج الطبي.