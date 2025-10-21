قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشفيات التعليمية تستضيف فريقا عالميا لجراحات قلب الأطفال بالمعهد القومى

جانب من العلميات
جانب من العلميات
عبدالصمد ماهر

استقبل معهد القلب القومي الفريق الإيطالي المتخصص في جراحة قلب الأطفال، وذلك على مدار يومي السبت والأحد 18 و19 أكتوبر 2025.

جاء ذلك فى إطار سعى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لمواكبة أحدث التقنيات التى توصل إليها العلم الحديث فى مجال طب وجراحة أمراض القلب ، والاستفادة من وجود الكوادر الطبية المتخصصة بالمعهد القومي للقلب، والذي يعد الصرح الطبى الرائد بمصر والشرق الأوسط، وتحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وفى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة المصرية ووزارة التعليم العالي الإيطالية.

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن سياسة الهيئة المستدامة هي تطبيق أحدث التقنيات الجراحية داخل وحداتها لتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى مجانا، وفى سبيل تحقيق ذلك ومن خلال بروتوكولات التعاون المشترك مع كبريات الجامعات العالمية.

وأوضح عبد الغفار أن معهد القلب القومي استضاف فريقا طبيا عالميا متخصصا فى جراحة قلب الأطفال، وذلك للاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال، وإعداد كوادر طبية شابة واعدة تحمل الراية من أساتذتهم، وتكمل مسيرة المعهد كبيت لقلب كل المصريين.

وأفاد المعهد القومي للقلب بأن الزيارة استمرت يومي 18 و19 أكتوبر 2025، لتدريب الأطباء على جراحات القلب للأطفال ذوي العيوب الخلقية المعقدة، تحت إشراف الدكتور عماد الصراوي، رئيس أقسام الجراحة بالمعهد، وتأتى هذه الزيارة فى إطار تبادل الخبرات الجراحية والتعاون العلمي المشترك.

وقد أشاد الفريق الإيطالي بكفاءة وتميّز الفريق الجراحي المصري، بقيادة الدكتور سامح الأمين، المشرف على قسم جراحة قلب الأطفال بمعهد القلب القومي.

وخلال الزيارة، شارك الفريق الإيطالي نظيره المصري في إجراء ست جراحات معقدة لإصلاح عيوب خلقية بالقلب، وجميع الحالات بحالة مستقرة، كما تم بث الجراحات أثناء إجرائها بقاعة المعهد الكبرى (قاعة الدكتور حسونة سبع) لزيادة التفاعل والتمكن من الاستفادة من الخبرات أثناء الجراحة، ومناقشة الجراحين في التكنيك الجراحي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تواجد هذا الفريق العالمى المتميز.

