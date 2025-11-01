شاهد ..ترامب يحضر الهالوين في بالم بيتش بولاية فلوريدا



أفادت تقارير صحفية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضر حفل الهالوين في بالم بيتش بولاية فلوريدا .

وفي وقت سابق ؛ أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، أمس الجمعة، إحباط هجوم إرهابي محتمل كان يستهدف ولاية ميشيجان خلال عطلة نهاية الأسبوع تزامناً مع احتفالات الهالوين.

وكتب مدير مكتب التحقيقات كاش باتيل في منشور عبر منصة "إكس" قائلاً: "هذا الصباح، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من إحباط هجوم إرهابي محتمل، واعتقال عدد من الأشخاص في ميشيجان كانوا يخططون لهجوم عنيف خلال الهالوين".

وأشار باتيل إلى أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمخطط في وقت لاحق.

وفي السياق، ذكرت إدارة شرطة ديربورن، الواقعة غرب مدينة ديترويت في ميشيغان، أن عناصر من الـFBI نفذوا عمليات ميدانية في المدينة صباح الجمعة.

وشددت في بيان عبر "فيسبوك" على أنه "لا يوجد أي تهديد حالي على المجتمع"، مطمئنة السكان بشأن الوضع الأمني في المنطقة.