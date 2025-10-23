لتعزيز الهوية الوطنية.. تفاصيل إطلاق مبادرة هالوين مصري فرعوني

أكدت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن مبادرة هالوين مصري فرعوني جاءت لتحويل الاحتفال بعيد الهالوين من طابعه الغربي الذي يحمل مظاهر العنف والخوف إلى مناسبة تعزز الانتماء والهوية المصرية لدى الأطفال.

وقالت “الحزاوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن فكرة المبادرة تقوم على تمصير الاحتفال بالهالوين من خلال تشجيع الطلاب على ارتداء ملابس فرعونية أو تاريخية مصرية بدلًا من الأزياء المخيفة، موضحة أن سياسة المنع وحدها قد تدفع الأطفال للتشبث بالعادات الغربية، بينما يمكن تحويل المناسبة إلى فرصة لغرس حب التاريخ والتراث المصري في نفوس الأجيال الجديدة.

وأضافت أن بعض المدارس أصبحت تحتفل بالهالوين بشكل متكرر، ما يصعب منعه تمامًا، لذا من الأفضل توجيه تلك الاحتفالات نحو تعزيز الهوية الوطنية، من خلال تنظيم فقرات مدرسية تتحدث عن عظمة الحضارة المصرية، أو إقامة رحلات إلى المواقع التاريخية والمشروعات القومية، حتى يربط الطلاب بين التعليم النظري والتجربة الواقعية.

وأشارت “الحزاوي” إلى أن الهدف من المبادرة ليس التشجيع على تقليد الغرب، بل تحويل المناسبات الدخيلة إلى أدوات تربوية إيجابية، تزرع في نفوس الأطفال روح الانتماء والفخر بالمصريّة، مؤكدة أن الاحتفال بالهالوين بصورته الغربية يغرس سلوكيات عدوانية لدى الأطفال نتيجة مشاهد الدماء والملابس المخيفة.