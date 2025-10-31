وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

توفى، اليوم، القمص إيليا نعيم كاهن كنيسة السيدة العذراء بالغردقة، وزوجته السيدة أنس صليب، إثر حادث أليم على طريق قنا سفاجا، بينما أصيبت ابنتاهما بإصابات بالغة نُقلتا على أثرها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

وكان الحادث قد وقع نتيجة تصادم بين سيارة ملاكي كانت تقل الأسرة وحافلة “ميكروباص”، ما أسفر عن وفاة الكاهن وزوجته في الحال وإصابة الابنتين إصابات خطرة.

القمص إيليا نعيم هو شقيق مثلث الرحمات نيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية البحر الأحمر المتنيح.

ونعت إيبارشية البحر الأحمر برئاسة نيافة الأنبا إيلاريون الفقيدين، طالبةً من الله أن يمنح روحيهما النياح في فردوس النعيم، ويشفي ابنتيهما ويمنحهما التعزية والنجاة العاجلة.