بالصور

سر جمال كليوباترا.. الملكة التي سحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير

سر جمال كليوباترا... الملكة التي استحمت بالحليب وسحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير اليوم
سر جمال كليوباترا... الملكة التي استحمت بالحليب وسحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير اليوم
أسماء عبد الحفيظ

كليوباترا والمتحف الكبير، يأتي افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم ليعيد تسليط الضوء على عصور الجمال والحكمة، وعلى النساء اللاتي وضعن بصمتهن في التاريخ الإنساني، فكما خلد الفن تماثيل كليوباترا وعطورها، يخلد اليوم المتحف إرث مصر الذي لم يبهت رغم مرور آلاف السنين.

جمال كليوباترا لم يكن مجرد أسطورة، بل فلسفة تقول إن الأنوثة الحقيقية تولد من الطبيعة والذكاء معًا، واليوم، يعود بريقها ليذكرنا أن أسرار الجمال ليست في مستحضرات باهظة، بل في مكونات بسيطة كانت تعرفها ملكة لا تُنسى.
 

من هي كليوباترا؟

كليوباترا السابعة، آخر ملوك البطالمة الذين حكموا مصر قبل دخولها تحت الحكم الروماني، لم تكن فقط ملكة ذكية وسياسية بارعة، بل كانت رمزاً للجمال والإغواء الطبيعي، وُلدت عام 69 قبل الميلاد، وعُرفت بثقافتها الواسعة وإتقانها لعدة لغات، وبأنها كانت تجمع بين قوة الشخصية وجاذبية الأنثى، جمال كليوباترا لم يكن مجرد ملامح، بل كان أسلوب حياة قائم على العناية بالنفس والاعتماد على مكونات طبيعية خالدة حتى يومنا هذا.

وتزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم، الذي يعيد للعالم ذاكرة الملوك والملكات العظماء، تعود كليوباترا لتتربع من جديد على عرش الجمال الطبيعي، لتذكرنا أن أسرار العناية بالبشرة بدأت منذ آلاف السنين في أرض الفراعنة.

سر جمال كليوباترا... الملكة التي استحمت بالحليب وسحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير اليوم 

سر حمام الحليب الأسطوري الذي اشتهرت به كليوباترا

من أشهر طقوس الجمال التي ارتبطت باسم كليوباترا حمام الحليب والعسل، تقول الأساطير إنها كانت تغتسل بحليب الحمير الممزوج بالعسل وزيوت الورد لتحتفظ ببشرة ناعمة ومشرقة.
ويُعتقد أن الحليب كان يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمقشر طبيعي لطيف يزيل الخلايا الميتة، ويُعيد للبشرة نضارتها ولمعانها، بينما كان العسل يرطب الجلد بعمق ويحميه من الجفاف.

وصفات كليوباترا الطبيعية 

1. حمام الحليب والعسل

المكونات: كوب من الحليب كامل الدسم  أو حليب الحمير+ ملعقتان من العسل + بضع قطرات من زيت الورد.

الطريقة: أضيفي المكونات إلى ماء دافئ واستمتعي بنقع جسمك لمدة 20 دقيقة، لتنعمي ببشرة ناعمة وملساء كالأميرات.

سر جمال كليوباترا... الملكة التي استحمت بالحليب وسحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير اليوم 

2. قناع كليوباترا لتفتيح البشرة

المكونات: ملعقة من العسل + ملعقة من الزبادي + قطرات من عصير الليمون.

الطريقة: ضعي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. النتيجة: بشرة أكثر إشراقًا وتوحيدًا للونها.

3. زيت كليوباترا للشعر اللامع

المكونات: خليط من زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو.

الطريقة: دلكي فروة الرأس جيدًا واتركيه لمدة ساعة قبل الغسل. النتيجة: شعر لامع وصحي وناعم كخصلات الملكة.

