كبير الأثريين : المتحف الكبير سيكون رحلة ممتعة عن الحضارة المصرية

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين السابق بوزارة الآثار إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لعرض الآثار، بل تجربة حضارية متكاملة، نحن نتحدث عن خمسة حدائق ساحرة، مطاعم متنوعة، وقاعات سينمائية ومؤتمرات تجعل كل زيارة رحلة ممتدة بين التاريخ والترفيه.

الحضارة المصرية

وأضاف شاكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “صُممت المرافق لتكون جزءًا من رحلة ممتدة عبر الحضارة المصرية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالطبيعة في الحدائق، تذوق المأكولات المصرية والعالمية في المطاعم، ومتابعة عروض سينمائية وثقافية داخل القاعات المخصصة”.

تقنيات الواقع الافتراضي

وأوضح شاكر أن المتحف يضم أيضًا متحفًا للطفل، ومتحفًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وشاشات تفاعلية، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ما يمنح الزائر تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة، ويعيد تعريف مفهوم المتاحف التقليدية.

واختتم شاكر حديثه مؤكدًا: “المتحف الكبير وجهة عالمية تجمع بين عبق التاريخ وروح العصر الحديث، لتتيح لكل زائر اكتشاف الحضارة المصرية كما لم يسبق له أن شاهدها من قبل”.

