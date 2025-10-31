ميمي جمال لـ صدى البلد عن افتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي ومصر التاريخ

أعربت الفنانة القديرة ميمي جمال عن فخرها الكبير بافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر غدًا السبت، مؤكدة أنه يعتبر حدثًا تاريخيًا يليق بمصر ويمثل فخرًا للأمة المصرية.

وقالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لصدي البلد "افتتاح المتحف المصري الكبير هو حدث يشرف العالم كله. مصر دائمًا ما ترفع رأسها، وهذا الإنجاز هو رسالة للعالم بأن مصر قادرة على تقديم إرثها الثقافي والحضاري للعالم بطريقة مبهرة، مصر هي الحضارة و التاريخ و الجوز الحدث العالمي ، الحدث هيخلي الناس

وأضافت: "كل التحية لشعب مصر البطل، وكذلك للجيش والشرطة، وتحية خاصة للرئيس الذي دعم هذا المشروع التاريخي. أكثر أغنية أحبها هي 'يا حبيبتي يا مصر'، التي تعبر عن حبنا واعتزازنا بوطننا الغالي".



يذكر أن تصدرت ميمي جمال تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد نجاح مسلسل لينك



يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.