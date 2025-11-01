أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن جنسية مدرب الزمالك الجديد بعد الاستقرار على رحيل المدرب البلجيكي عن تدريب الفريق في الفترة الحالية بسبب تراجع النتائج.

وكتب أحمد حسن :مدرب الزمالك الجديد بشكل كبير سيكون أجنبي وليس مصري.

قال مصدر بنادي الزمالك إن أحمد عبد الرؤوف مدرب الأبيض بالجهاز المعاون ليانيك فيريرا هو الأقرب لقيادة الفريق في لقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بعد الاستقرار على رحيل المدرب البلجيكي عن تدريب الفريق في الفترة الحالية بسبب تراجع النتائج.

وأوضح المصدر أن الزمالك يفاضل بين عدد من المدربين الأجانب والمصريين لاختيار المدير الفني الجديد للفريق.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن صعوبة لحاق الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم ببطولة السوبر المحلي المقبلة المقرر لها في الإمارات.

وأوضح المصدر أن اللاعب يعاني من إصابة قوية في عضلة السمانة ولا يزال يخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي .