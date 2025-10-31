مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بأسوان

لقى شخص مصرعه ، فيما أصيب أثنين أخرين بإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص ، وتبادل طلقات نارية بينهم بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبدأت التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان بلاغًا يفيد بمصرع شخص وإصابة 2 آخرين بطلقات نارية، بمناطق متفرقة بالجسم، لأسباب مجهولة وغير معلومة .

مشاجرة

وتبين بالتحريات الأولية أن المتوفي يدعى محمد .ع 23 سنة، والذى توفي متأثراً بإصابته بطلق ناري في منطقة الفخذ، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بينما جاءت أسماء المصابين كالتالي: مجهول الهوية 25 سنة، وإصابته طلق ناري بالرأس، وحالته حرجة جدًا في غيبوبة تامة، وإسلام .ع 16 عامًا، وإصابته طلق ناري بالصدر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.