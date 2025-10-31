المحافظ يشيد بالمشاركة المتميزة لفرقة أسوان للفنون الشعبية بمهرجان الإسماعيلية

أختتمت فرقة أسوان للفنون الشعبية مشاركتها المتميزة فى فعاليات الدورة الـ 25 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية ، والذى نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية ، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة قناة السويس وهيئة تنشيط السياحة ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وقدمت الفرقة خلال فعاليات المهرجان باقة متنوعة من العروض الفنية والإستعراضية المستوحاة من التراث النوبى والبيئة الأسوانية، عكست أصالة التنوع المتميز ، وهو ما لاقى إستحسان من المشاركين بفعاليات المهرجان .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن مشاركة فرقة أسوان جاءت إمتداداً لدورها فى إبراز الهوية الثقافية المصرية وتعزيز مكانة أسوان كقبلة للفنون التراثية ، مشيداً بالأداء الراقى لأعضاء الفرقة بقيادة شعبان حسين ، وجهودهم فى تمثيل المحافظة بصورة مشرفة تليق بتاريخها وحضارتها ، وهو الذى يتواكب مع محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

