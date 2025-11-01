قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المتحف الكبير بمشاركة 79 وفدا رسميا
الهرم الرابع وأكبر صرح ثقافي في القرن الـ 21 .. الاعلام الدولي: إفتتاح المحتف الكبير حدث تاريخي ونقلة كبيرة للسياحة المصرية
أخبار السيارات| 5 عربيات زيرو موديل 2026 "الأولى بأرخص سعر"..مواصفات جينيسيس G80
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام
عالم أزهري: الآثار جزء من هويتنا.. والاحتفال بها اعتزاز بالحضارة المصرية
وصفات بـ3 مكونات فقط.. أطباق لذيذة بميزانية محدودة
مصعب المرزوقي: الحضور الجماهيري في السوبر متقارب بين الأهلي والزمالك
إصدار صحراوي للطرق الوعرة.. نيسان باترول NISMO تخطف الأنظار مجددًا
يقضي على الجوع.. الفلاحين: اكتشاف جين يضاعف إنتاجية القمح فى العالم
أبناء القدماء المصريين يبهرون العالم.. الجيزة جاهزة لافتتاح المتحف المصري الكبير
صلاة الزوال.. اعرف المراد بها وفضلها وعدد ركعاتها
سر جمال كليوباترا.. الملكة التي سحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير
أخبار البلد

يقضي على الجوع.. الفلاحين: اكتشاف جين يضاعف إنتاجية القمح فى العالم

القمح
القمح
شيماء مجدي

قال حسين أبو صدام، الخبير الزراعي والنقيب العام للفلاحين، إن العالم على موعد لأعظم حدث على وجه الأرض، قد يقضي على الجوع في العالم، لافتا إلى أن الاكتشاف العلمي المثير الذي أعلنه باحثون من جامعة ميرلاند الأمريكية بالوصول إلى جين يمكنه مضاعفة إنتاج القمح إلى 3 أضعاف قد يؤدي للمساعدة في القضاء على الجوع بالعالم.

وأضاف «أبوصدام»، في بيان، أن العلماء في محاولاتهم المستمرة لزيادة إنتاج القمح لاحظوا نشاطا غير اعتيادي لأحد الجينات في أحد أنواع الأقماح، وعند تنشيط هذا الجين في وقت مبكر يبدأ النبات بتكوين عدة مبايض بدلا من مبيض واحد، ما يضاعف إنتاج السنبلة الواحدة من الحبوب لثلاثة أضعاف ما يبشر بالخير وزيادة إنتاج الأقماح بشكل غير مسبوق خلال السنوات القادمة.

وأشار نقيب الفلاحين، إلي أنه ورغم أن مصر هي أكثر الدول العربية إنتاجا للقمح بإنتاج نحو 10 ملايين طن من الأقماح سنويا وتحتل المركز الرابع عالميا في معدل الإنتاج من وحدة المساحة إلا أن زيادة استهلاك الأقماح في مصر وزيادة عدد السكان يجعل مصر من أكثر الدول استيرادا للأقماح ما يزيد من إصرار على مواصلة العمل لزيادة الإنتاج.

 الالتزام بالممارسات الزراعية السليمة 
 

وتابع أن زيادة إنتاج القمح يتطلب من المزارعين الالتزام بالممارسات الزراعية السليمة واستخدام الآلات والمعدات الزراعية الحديثة التي تساعد في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج والزراعة بالأصناف المعتمدة مع الالتزام بالخريطة الصنفية لكل منطقة والزراعة في الوقت المناسب، قائلا إن التبكير أو التأخير عن الوقت المثالي للزراعة يؤدي إلى قلة الإنتاج، مؤكدا على أن الوقت المناسب لزراعة الأقماح هذا الموسم يبدأ من 10 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر حسب إرشادات وزارة الزراعة لكل محافظة بما يناسب مناخها.


وأكد أنه يتوقع أن تصل مساحة زراعة القمح هذا الموسم في مصر إلى 3.5 مليون فدان بزيادة نحو 400 ألف فدان عن الموسم الماضي، وذلك لعدة أسباب أهمها وضع سعر ضمان عالي ومرضي لشراء أردب القمح وهو 2350 جنيها لأعلى درجة نقاوة، وهو سعر يشجع المزارعين على زيادة مساحات زراعة القمح، وإفساح المجال لزراعة الأقماح بعد تدني أسعار البنجر المنافس الشتوي القوي لزراعة القمح.

القمح إنتاج القمح الجوع يقضي على الجوع زيادة إنتاج القمح

