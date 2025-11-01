هاله صدقي: المهرجانات هدفها الارتقاء بالفن مش مجرد فسحة.. فيديو

أُقيم معرض فني خاص للفنانة الكبيرة يسرا بعنوان "50 سنة يسرا"، احتفاءً بمسيرتها الفنية الطويلة التي تجاوزت نصف قرن من الإبداع، في إطار فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، والذي انتهت فعالياته مؤخرًا.

وتضمن المعرض مجموعة من أفيشات أفلامها الشهيرة، وأبرز الفساتين والأزياء التي ارتدتها خلال أعمالها الفنية، إلى جانب صور توثق محطات بارزة من مشوارها الفني والإنساني.

وخلال المعرض، تحدثت الفنانة هالة صدقي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، عن يسرا بكلمات مؤثرة عكست مكانتها الفنية والإنسانية الكبيرة داخل الوسط الفني وخارجه.

وأوضحت هالة صدقي، قائلة: "يسرا ست جميلة من جوه ومن بره، بتسأل عن الناس كلها، وتهتم بالتفاصيل، ولا تنام إذا علمت أن هناك أحدًا مريضًا أو متضايقًا أو محتاجًا. ما بتنامش، وتنتظر حتى تُحل المشكلة، حتى لو لم تكن طرفًا فيها".

وأضافت: "يسرا فنانة حتى النخاع، فنانة فنانة فنانة، وهي حالة إنسانية وفنية نادرة، ليست مجرد نجمة، بل حالة يعيشها الناس بحب، تبذل مجهودًا كبيرًا كي تطمئن على الجميع، من أول النهار حتى آخره، كل يوم الصبح ثلاث مكالمات على الأقل لتطمئن على الدنيا كلها، طوال اليوم أجدها إما في مستشفى أو في عزاء أو في مناسبة، فهي ليست مجرد فنانة نحتفل بها، بل إنسانة عظيمة نحتفل بها أيضًا".

وتحدثت هالة صدقي أيضًا عن أهمية المهرجانات السينمائية، قائلة: "المهرجان مش خروجة، فيه ناس مش فاهمة إننا بنروح المهرجانات علشان نشارك في الندوات، ونشوف أفلام جديدة، وندعم الشباب الموهوبين، ونشوف الابتكارات الحديثة في السينما، والأفلام العالمية، مهرجان الجونة زي مهرجان الإسكندرية أو مهرجان القلعة، كل دي مهرجانات هدفها الارتقاء بالفن مش مجرد فسحة."

واختتمت حديثها مؤكدة أن مهرجان الجونة هذا العام جمع بين الاحتفاء بتاريخ النجوم الكبار مثل يسرا، وبين دعم جيل جديد من المبدعين الذين يمثلون مستقبل السينما المصرية والعربية.

