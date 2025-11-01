قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألف نجمة في السماء.. هنا الزاهد توجه رسالة حب مؤثرة لوالدتها
تكريم يحيى الفخراني بمهرجان الطفل العربي بعد عرض الملك لير | فيديو
رمز القوة والعظمة.. رحلة الملك رمسيس الثاني من صخب القاهرة إلى بهو المجد في المتحف المصري الكبير
عادل عوض: المتحف الكبير يبرز دور مصر التاريخي والثقافي والحضاري عالميا
نهال عنبر: افتتاح المتحف الكبير يعكس فخر الشعب المصري بحضارته العريقة
دعاء الفجر للفرج وتيسير الأرزاق.. ردد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
تبدأ من 120 ألف ريال.. سعر ومواصفات سانج يونج توريس 2025 في السعودية
بسبب تيك توك.. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة
صحيفة أمريكية : فنزويلا طلبت من روسيا وإيران أسلحة متطورة
عميد المنشدين ياسين التهامي يُشعل الليلة الكبيرة لمولد الدسوقي| صور
الخارجية الأمريكية :إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
زاهي حواس لـ صدى البلد: بكيت عندما رأيت لافتات ضدي بميدان التحرير .. ويكشف أسرارا جديدة حول وفاة توت عنخ آمون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاله صدقي: المهرجانات هدفها الارتقاء بالفن مش مجرد فسحة.. فيديو

هالة صدقي
هالة صدقي
محمد شحتة

أُقيم معرض فني خاص للفنانة الكبيرة يسرا بعنوان "50 سنة يسرا"، احتفاءً بمسيرتها الفنية الطويلة التي تجاوزت نصف قرن من الإبداع، في إطار فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، والذي انتهت فعالياته مؤخرًا.

وتضمن المعرض مجموعة من أفيشات أفلامها الشهيرة، وأبرز الفساتين والأزياء التي ارتدتها خلال أعمالها الفنية، إلى جانب صور توثق محطات بارزة من مشوارها الفني والإنساني.

وخلال المعرض، تحدثت الفنانة هالة صدقي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، عن يسرا بكلمات مؤثرة عكست مكانتها الفنية والإنسانية الكبيرة داخل الوسط الفني وخارجه.

وأوضحت هالة صدقي، قائلة: "يسرا ست جميلة من جوه ومن بره، بتسأل عن الناس كلها، وتهتم بالتفاصيل، ولا تنام إذا علمت أن هناك أحدًا مريضًا أو متضايقًا أو محتاجًا. ما بتنامش، وتنتظر حتى تُحل المشكلة، حتى لو لم تكن طرفًا فيها".

وأضافت: "يسرا فنانة حتى النخاع، فنانة فنانة فنانة، وهي حالة إنسانية وفنية نادرة، ليست مجرد نجمة، بل حالة يعيشها الناس بحب، تبذل مجهودًا كبيرًا كي تطمئن على الجميع، من أول النهار حتى آخره، كل يوم الصبح ثلاث مكالمات على الأقل لتطمئن على الدنيا كلها، طوال اليوم أجدها إما في مستشفى أو في عزاء أو في مناسبة، فهي ليست مجرد فنانة نحتفل بها، بل إنسانة عظيمة نحتفل بها أيضًا".

وتحدثت هالة صدقي أيضًا عن أهمية المهرجانات السينمائية، قائلة: "المهرجان مش خروجة، فيه ناس مش فاهمة إننا بنروح المهرجانات علشان نشارك في الندوات، ونشوف أفلام جديدة، وندعم الشباب الموهوبين، ونشوف الابتكارات الحديثة في السينما، والأفلام العالمية، مهرجان الجونة زي مهرجان الإسكندرية أو مهرجان القلعة، كل دي مهرجانات هدفها الارتقاء بالفن مش مجرد فسحة."

واختتمت حديثها مؤكدة أن مهرجان الجونة هذا العام جمع بين الاحتفاء بتاريخ النجوم الكبار مثل يسرا، وبين دعم جيل جديد من المبدعين الذين يمثلون مستقبل السينما المصرية والعربية.
 

هالة صدقي يسرا المهرجانات السينمائية مهرجان الجونة الفن الأعمال الفنية الأفلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

يانيك فيريرا

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت

المتحف المصري الكبير

تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

الرئيس الفنزويلي

بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين

محمد صلاح

محمد صلاح مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

فيريرا

ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك

ترشيحاتنا

الإسكان الفندقي بالجامعة

رئيس جامعة المنيا يتفقد الاستعدادات النهائية بالسكن الفندقي

اسعاف

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بأسوان

مهدي ياسين

أجواء صوفية .. المنشد مهدي التهامي يبدع في ختام مولد الدسوقي | صور

بالصور

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج

إلهام عبد البديع تحتفي بإفتتاح المتحف المصري على طريقتها الخاصة

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد