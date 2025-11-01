ناهد السباعي: وافقت على فيلم «السادة الأفاضل» قبل قراءة السيناريو

تشارك الفنانة ناهد السباعي في بطولة فيلم "السادة الأفاضل"، ويجمع نخبة من نجوم الفن، تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي، وتم عرضه مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025.

وتحدثت ناهد السباعي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، عن تجربتها في الفيلم قائلة: "فيلم (السادة الأفاضل) إخراج أستاذ كريم الشناوي، وتأليف أستاذ مصطفى صقر والكرو كله، يعني أنت شايف الممثلين حلوين إزاي؟ يعني إزاي ممكن حد يجيله فيلم زي ده ويفكر أصلًا؟ أنا وافقت قبل ما أقرأ".

وأضافت عن تفاصيل شخصيتها في العمل: "أنا مخرجة دنماركية بعمل فيلم تسجيلي عن خان الخليلي، كنت بقرأ كتاب عن خان الخليلي فتحمست جدًا فقررت أعمل فيلم تسجيلي عن المنطقة دي".

وعن كواليس التصوير، كشفت ناهد السباعي عن أجواء مرحة جمعتها بزملائها في العمل، قائلة: "الكواليس بصراحة كانت مليئة بالطاقة والضحك، وربنا يعين أستاذ كريم الشناوي، لأننا كنا دوشة جدًا. إحنا ممثلين كتير وكلنا بنحب بعض جدًا، وبنستنى الوقت اللي نجتمع فيه علشان نعمل دوشة كبيرة ونصوّر تيك توكات ونضحك ونتبسط".

وفي ختام حديثها، كشفت عن عملها السينمائي القادم قائلة: "بعد (السادة الأفاضل) إن شاء الله، فيلم (بنات الباشا) هيتعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في المسابقة الرسمية، استنوني هناك".