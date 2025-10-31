العويل يثير ضحك أبطال السادة الأفاضل.. فيديو

شهدت حلقة "معكم منى الشاذلي" حالة من الضحك الهستيري، بسبب إطلاق الإعلامية منى الشاذلي، اسم العويل، على الفنان ميشيل ميلاد، وهو اسمه في فيلم "السادة الأفاضل".

وقال ميشيل ميلاد، في برنامج "معكم منى الشاذلي": حضرتك كل ما تبصيلي وتضحكي وتقولي العويل، منظري بقى وحش أوي، أنا مسميش العويل".

وقال ميشيل ميلاد، إنه حاصل على اثنين ليسانس، ليسانس ألسن عين شمس وليسانس آداب مسرح، ويتقن اللغة الإنجليزية والإيطالية.

كما أن ميشيل ميلاد، يلعب على العود ويلحن الأغاني، منوها أنه ممتن جدا لخوض هذه التجربة في عمل "السادة الأفاضل".