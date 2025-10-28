فيلم السادة الأفاضل يقترب من 20 مليون جنيه في أول أسبوع عرض

حقق فيلم السادة الأفاضل إيرادات وصلت إلى 18 مليون و500 الف جنيه بعد أسبوع من عرضه ، ليحافظ على صدارة البوكس أوفيس.

ويعرض السادة الأفاضل في السينمات بمصر وفي الوطن العربي يوم 30 أكتوبر.

تدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

الفيلم يضم نخبة من السادة الأفاضل هم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.