محمد رمضان يروج لأحدث أعماله الغنائية "ولا غلطة"

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه و جمهوره أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "ولا غلطة"، والمقرر طرحها غدًا الأربعاء عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



ونشر "رمضان" مقطعًا من الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "مين المحظوظة دي، ولا ليلة جالي نوم، بفكر فيكي طول اليوم، انتي السما والنجوم، حبيبتي يا اللي وحشاني".



وقد تحدث الفنان محمد رمضان عن تحضيرات وكواليس أحدث أفلامه “أسد” الذى من المنتظر طرحه عام ٢٠٢٦.

وقال محمد رمضان خلال لقائه مع “et بالعربي”، إنه تفرغ تمامًا لتحضيرات فيلم “أسد” وقرر أن يبتعد عن كل الأعمال الدرامية أو السينمائية حتى يضع كل تركيزه في هذا الفيلم؛ لأنه يعتبره نقلة في تاريخه الفني ويريد أن يبني جميع أعماله المقبلة على هذا الفيلم، معلقا: “لو هقعد في البيت ١٠ سنين بس أنا حابب أبني على الفيلم دا”.