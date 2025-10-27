محمد رمضان عن تحضيرات فيلم أسد: عندي 37 سنة وماينفعش أختار أفلام صغيرة

تحدث الفنان محمد رمضان عن تحضيرات وكواليس أحدث أفلامه “أسد” الذى من المنتظر طرحه عام ٢٠٢٦.

وقال محمد رمضان خلال لقائه مع “et بالعربي”، إنه تفرغ تمامًا لتحضيرات فيلم “أسد” وقرر أن يبتعد عن كل الأعمال الدرامية أو السينمائية حتى يضع كل تركيزه في هذا الفيلم؛ لأنه يعتبره نقلة في تاريخه الفني ويريد أن يبني جميع أعماله المقبلة على هذا الفيلم، معلقا: “لو هقعد في البيت ١٠ سنين بس أنا حابب أبني على الفيلم دا”.

وأضاف محمد رمضان: “كل فيلم أنا قدمته كان مهم فى وقته مكنش مثلا ينفع أقدم فيلم ”أسد" وقت ما قدمت فيلم زي عبده موتة اللى وقتها صناع الدراما كانوا بيتهافتوا عشان يقدموني في أعمال درامية زي الأسطورة وابن حلال، وأنا دلوقتي أصبح سنى ٣٧ سنة ومينفعش أختار أفلام صغيرة".

محمد رمضان: بدايتي الفنية كانت مع يسرا وهى اللى رشحتني للمخرج يسري نصرالله

وعن دعم يسرا له فى مهرجان الجونة ، أعرب محمد رمضان عن سعادته بوجودها ومشاركته الحفل ، قائلا: “انه يحب يسرا وانه يعتبر بدايته الفنية كانت معها فى اعمال فنية زى ”فى ايد امينة" وهى التى رشحته للمخرج يسري نصر الله والسيناريست وحيد حامد للمشاركة فى فيلم “احكي يا شهر زاد” والذى فاز بجائزة افضل ممثل بعد تقديمه فى مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي .

فيلم أسد

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

أبطال فيلم أسد

“أسد” من بطولة محمد رمضان، والنجمة اللبنانية رزان جمال، وعلى قاسم، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.