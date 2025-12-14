"وقت الترؤف" .. في عظة الأحد للقس أنطونيوس إبراهيم

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس أنطونيوس إبراهيم كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأرشيدياكون حبيب جرجس بمدينة العبور الجديدة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الأول من شهر كيهك، وموضوع إنجيله وهو "تحنن الله علينا والبشارة بميلاد يوحنا المعمدان" في إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح الأول، وأشار إلى أن البشارة بميلاد يوحنا المعمدان المعجزي جاءت لإعلان تحنن الله علينا ونزع عار البشرية، وذلك بمجيء العريس الحقيقي يسوع المسيح، "شَاءَ فَوَلَدَنَا بِكَلِمَةِ الْحَقِّ لِكَيْ نَكُونَ بَاكُورَةً مِنْ خَلاَئِقِهِ" (يع ١: ١٨).