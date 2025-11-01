قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

انتصار عن مخرج فيلم السادة الأفاضل: العمل مع كريم الشناوي ممتع

انتصار
انتصار
محمد شحتة

تحدثت الفنانة انتصار عن مشاركتها في فيلمها الجديد "السادة الأفاضل"، والذي يجمعها بالمخرج كريم الشناوي في تجربة سينمائية مختلفة تمزج بين الطابع الكوميدي والاجتماعي.

وتطرقت انتصار، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى رؤيتها للعمل الجديد وكواليس التصوير والعلاقة المميزة التي جمعتها بالمخرج وفريق العمل، قائلة: "انتظروا الأستاذ كريم الشناوي في ثوبه الجديد واتجاهاته الجديدة؛ اتجاهات اجتماعية، كوميدية، مختلفة تمامًا.. ولما تتفرجوا على الفيلم، هتفهموا عنه أكتر وتشوفوا اتجاهاته الكوميدية الجديدة.. إحنا كسبنا مخرج كوميديان محب للأعمال الكوميدية، ودي ما كانتش اتجاهه قبل كده".

وأضافت إنتصار، واصفة أسلوبه في العمل قائلة: "بحس إن هو زميلنا في الفصل، مش اللي واقف عند السبورة، ده زميلنا اللي بيقول يا جماعة دلوقتي هنلعب، دلوقتي هنهزر، دلوقتي يا جماعة نقطة نظام، عندنا امتحان مهم، أخلص المشهد وبعدين نعمل اللي أنتوا عايزينه. 

وتابعت: إحنا بنحبه وبنخاف على زعله، لأنه محترم جدًا فمجرد ما بنحس إنه زعلان، بنتضايق من نفسنا لأننا زعلناه.. وهو ممكن يكون أصغرنا سنًا، لكنه يمتلك روحًا قيادية ومسئولية كبيرة إنه يبقى في موقع التصوير 15 شخصًا لمدة 14 ساعة، كان ذلك عبئًا عليه بصراحة".

انتصار كريم الشناوي السادة الأفاضل المخرج كريم الشناوي كواليس التصوير

