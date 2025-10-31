قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

يواصل انخفاض أسعار الذهب جذب أنظار المتابعين والمستثمرين في مصر، خاصة مع نهاية الأسبوع. وفيما يلي رصد لأسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة في مصر، بدون احتساب المصنعية، وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24

سعر البيع: 6110 جنيه

سعر الشراء: 6075 جنيه

عيار 22

سعر البيع: 5600 جنيه

سعر الشراء: 5570 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 5345 جنيه

سعر الشراء: 5315 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سعر البيع: 4580 جنيه

سعر الشراء: 4555 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 3565 جنيه

سعر الشراء: 3545 جنيه

عيار 12

سعر البيع: 3055 جنيه

سعر الشراء: 3035 جنيه

سعر الأونصة (بالجنيه المصري)

سعر البيع: 190000 جنيه

سعر الشراء: 188930 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 42760 جنيه

سعر الشراء: 42520 جنيه

سعر الأونصة (بالدولار الأمريكي)

السعر: 3996.32 دولار

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

شهد سعر عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين أعيرة الذهب، استقرارًا عند 6110 جنيهات للبيع و6075 جنيهًا للشراء، مما يعكس ثباتًا نسبيًا في السوق.

أما عيار 22، الذي يُعد خيارًا شائعًا في بعض المحافظات، فقد سجل 5600 جنيه للبيع و5570 جنيهًا للشراء.

ويواصل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، تسجيله عند 5345 جنيهًا للبيع و5315 جنيهًا للشراء، محافظًا على مكانته كخيار مفضل للمستهلكين.

فيما بلغ سعر عيار 18، الذي يُستخدم بكثرة في المشغولات الذهبية العصرية، 4580 جنيهًا للبيع و4555 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 14، الأقل من حيث النقاء، 3565 جنيهًا للبيع و3545 جنيهًا للشراء، بينما جاء عيار 12 عند 3055 جنيهًا للبيع و3035 جنيهًا للشراء.

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، بلغ سعر الأونصة الذهبية 190000 جنيه للبيع و188930 جنيهًا للشراء، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 42760 جنيهًا للبيع و42520 جنيهًا للشراء.

أما على المستوى العالمي، فقد سجلت الأونصة بالدولار سعرًا قدره 3996.32 دولارًا، ما يعكس التوجهات الدولية في سوق الذهب.

