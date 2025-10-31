قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر الذهب في مصر تصاعدا جديدا مع أول تعاملات صباح اليوم الجمعة الموافق 31-10-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد 

بخطى ثابتة صعد سعر الذهب مجددا داخل الأسواق المصرية بقيمة 55 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية مقارنة بما كان علهي المعدن الأصفر مساء أمس الخميس.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

تذبذب الذهب

على مدار الأسبوع الماضي تعرض سعر جرام الذهب لهزة كبيرة حيث فقد أكثر من 500 جنيه في أسبوع واحد من بينها 210 في يومين اثنين، إلا أنه واصل الصعود بمقدار 40 جنيه أمس .

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وبلغ آخر تحديث لمتوسط جرام الذهب نحو 5325 جنيه في محلات الصاغة.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6085 جنيه للبيع و 6142 للشراء 

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5325 جنيه للبييع و 5375 جنيه للشراء

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4564 جنيه للبيع و 4607 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

ووصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3550 جنيه للبيع و 3583 جنيه للشراء

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 42.6 ألف جنيه للبيع و و43 ألف جنيه للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4022 دولار للبيع و 4023 دولار للشراء

مجلس الذهب العالم

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 9.9 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 منخفضة بنسبة 5%.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجل 4.4 طن لتنخفض بنسبة - 15% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت عند 5.7 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2025 فقد سجلت 5.6 طن مرتفعة بنسبة 5% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2024 التي كانت عند 5.3 طن، ولكن أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 5.9 طن، بحسب بيانات نشرتها منصة جولد بيليون نقلاً عن مجلس الذهب العالمي

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات المشغولات الذهبية قد أصاب منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أثر الارتفاع الحاد في أسعار الذهب على القدرة على الشراء، وشجع على إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية.

 كما أثرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية سلبًا على ثقة المستهلكين.

