قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا كبيرًا ومفاجئًا بختام تعاملات الأمس ، لتستقر اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 داخل محلات الصاغة بعد هذا الارتفاع الكبير عن مستويات جديدة، وذلك بعد موجة من التراجع المتواصل خلال الأيام الماضية.

وقفز سعر الذهب اليوم بشكل حاد مدعومًا بتراجع الدولار عالميًا وعودة الإقبال على شراء المعدن النفيس كأحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية.



سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق ، قفزة كبيرة بلغت 75 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بأسعار أمس، ليصل سعر الجرام إلى 5375 جنيهًا للبيع و5325 جنيهًا للشراء.



سعر الجنيه الذهب يقفز 600 جنيه مرة واحدة

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم بمقدار 600 جنيه مرة واحدة، ليصل إلى 43,000 جنيه للبيع و42,600 جنيه للشراء، متأثرًا بالصعود القوي في أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق.

ويرجع خبراء الصاغة هذا الارتفاع المفاجئ إلى زيادة الطلب على المشغولات الذهبية بعد فترة من الركود النسبي، بالإضافة إلى تحركات الأسواق العالمية في صالح الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 31 أكتوبر 2025

وفيما يلي قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة وفق آخر تحديث دون احتساب المصنعية:

سعر الذهب عيار 24: 6145 جنيهًا للبيع، و6085 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22: 5630 جنيهًا للبيع، و5580 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21: 5375 جنيهًا للبيع، و5325 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18: 4605 جنيهًا للبيع، و4565 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14: 3585 جنيهًا للبيع، و3550 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 12: 3070 جنيهًا للبيع، و3045 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب: 43,000 جنيه للبيع، و42,600 جنيه للشراء

سعر الأونصة: 191,065 جنيهًا للبيع، و189,285 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة بالدولار: 4017.06 دولارًا



أسباب ارتفاع سعر الذهب اليوم

وأوضح خبراء الأسواق أن القفزة المفاجئة في أسعار الذهب جاءت نتيجة تراجع الدولار الأمريكي ما أعاد المستثمرين إلى الذهب باعتباره أحد الأصول الآمنة في ظل اضطرابات الاقتصاد العالمي.

الذهب يعود إلى الصدارة عالميًا

وبحسب التقارير الاقتصادية، ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال التعاملات المسائية أمس، لتسجل أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، بعد أن زادت المخاوف بشأن تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما عزز التوجه نحو شراء الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار السابقة لا تشمل قيمة المصنعية، والتي تختلف من محل إلى آخر وفقًا لنوع المشغولات ومكان البيع، حيث تتراوح المصنعية بين 100 و250 جنيهًا للجرام الواحد، وتزداد على المشغولات الدقيقة ذات التصميمات اليدوية المعقدة، بينما تقل على السبائك والجنيهات الذهبية.



توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

التقلبات في أسواق العملات العالمية قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في سعر الذهب اليوم في مصر خلال الأسبوع المقبل، خاصة إذا واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام سلة العملات الرئيسية.

كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز سعر الذهب عيار 21 حاجز 5400 جنيه في حال استمر الدعم العالمي للمعدن الأصفر.