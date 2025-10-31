قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة
ارتفاع عدد قـ.تلى إعصار ميليسا في منطقة البحر الكاريبي إلى 49 شخصا
طقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يتساقط على القاهرة
الرئيس الصيني: مستعدون لفرض صفر رسوم جمركية على السلع القادمة من أفريقيا
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
نجوى فؤاد لصدى البلد: ممنوعة من الحركة نهائيا.. وهركب مسامير في ظهري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

الذهب
الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا كبيرًا ومفاجئًا بختام تعاملات الأمس ، لتستقر اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 داخل محلات الصاغة بعد هذا الارتفاع الكبير عن مستويات جديدة، وذلك بعد موجة من التراجع المتواصل خلال الأيام الماضية.

وقفز سعر الذهب اليوم بشكل حاد مدعومًا بتراجع الدولار عالميًا وعودة الإقبال على شراء المعدن النفيس كأحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق ، قفزة كبيرة بلغت 75 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بأسعار أمس، ليصل سعر الجرام إلى 5375 جنيهًا للبيع و5325 جنيهًا للشراء. 

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

سعر الجنيه الذهب يقفز 600 جنيه مرة واحدة

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم بمقدار 600 جنيه مرة واحدة، ليصل إلى 43,000 جنيه للبيع و42,600 جنيه للشراء، متأثرًا بالصعود القوي في أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق. 

ويرجع خبراء الصاغة هذا الارتفاع المفاجئ إلى زيادة الطلب على المشغولات الذهبية بعد فترة من الركود النسبي، بالإضافة إلى تحركات الأسواق العالمية في صالح الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 31 أكتوبر 2025

وفيما يلي قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة وفق آخر تحديث دون احتساب المصنعية:

سعر الذهب عيار 24: 6145 جنيهًا للبيع، و6085 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22: 5630 جنيهًا للبيع، و5580 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21: 5375 جنيهًا للبيع، و5325 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18: 4605 جنيهًا للبيع، و4565 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14: 3585 جنيهًا للبيع، و3550 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 12: 3070 جنيهًا للبيع، و3045 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب: 43,000 جنيه للبيع، و42,600 جنيه للشراء

سعر الأونصة: 191,065 جنيهًا للبيع، و189,285 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة بالدولار: 4017.06 دولارًا

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

أسباب ارتفاع سعر الذهب اليوم

وأوضح خبراء الأسواق أن القفزة المفاجئة في أسعار الذهب جاءت نتيجة تراجع الدولار الأمريكي ما أعاد المستثمرين إلى الذهب باعتباره أحد الأصول الآمنة في ظل اضطرابات الاقتصاد العالمي.

الذهب يعود إلى الصدارة عالميًا

وبحسب التقارير الاقتصادية، ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال التعاملات المسائية أمس، لتسجل أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، بعد أن زادت المخاوف بشأن تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما عزز التوجه نحو شراء الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار السابقة لا تشمل قيمة المصنعية، والتي تختلف من محل إلى آخر وفقًا لنوع المشغولات ومكان البيع، حيث تتراوح المصنعية بين 100 و250 جنيهًا للجرام الواحد، وتزداد على المشغولات الدقيقة ذات التصميمات اليدوية المعقدة، بينما تقل على السبائك والجنيهات الذهبية.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

 التقلبات في أسواق العملات العالمية قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في سعر الذهب اليوم في مصر خلال الأسبوع المقبل، خاصة إذا واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام سلة العملات الرئيسية.
كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز سعر الذهب عيار 21 حاجز 5400 جنيه في حال استمر الدعم العالمي للمعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الجمعة سعر الذهب اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

ترشيحاتنا

غزة

إعلام عبري: مقـ.تل 127 ضابطا وجنديا من لواء جولاني خلال الحرب في غزة

ترامب

موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يتطلب توضيحات

نائب الرئيس الأمريكي

نائب الرئيس الأمريكي: اختبارات الترسانة النووية يضمن عملها بشكل فعال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد