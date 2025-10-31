قومى المرأة ينظم جلسات الدوار بقرى أسوان ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم عدد 20 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والتعليمى والثقافى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبها صرحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن جلسات الدوار تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية.

وأوضحت بأن الجلسات إستهدفت توعية عدد 800 سيدة وفتاة و200رجل وشاب داخل قرى ونجوع بهريف بحرى وقبلى والخلاصاب والشيمة والأعقاب بحرى ونجع الحجر والشيخ على والحجعلاب والحجاب بمركز أسوان ، كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء .

جلسات الدوار

فيما أختتمت فرقة أسوان للفنون الشعبية مشاركتها المتميزة فى فعاليات الدورة الـ 25 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية ، والذى نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية ، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة قناة السويس وهيئة تنشيط السياحة ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وقدمت الفرقة خلال فعاليات المهرجان باقة متنوعة من العروض الفنية والإستعراضية المستوحاة من التراث النوبى والبيئة الأسوانية، عكست أصالة التنوع المتميز ، وهو ما لاقى إستحسان من المشاركين بفعاليات المهرجان .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن مشاركة فرقة أسوان جاءت إمتداداً لدورها فى إبراز الهوية الثقافية المصرية وتعزيز مكانة أسوان كقبلة للفنون التراثية ، مشيداً بالأداء الراقى لأعضاء الفرقة بقيادة شعبان حسين ، وجهودهم فى تمثيل المحافظة بصورة مشرفة تليق بتاريخها وحضارتها ، وهو الذى يتواكب مع محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.