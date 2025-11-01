دراما رمضان 2026| ميمي جمال تكشف عن شخصيتها في مسلسل أب ولكن.. خاص

كشفت الفنانة ميمي جمال عن دورها في مسلسل «أب ولكن» المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وأكدت ميمي جمال في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، أنها تجسد شخصية والدة النجم محمد فراج، مشيرة إلى أن المسلسل يحمل العديد من المفاجآت.

وأعربت ميمي جمال عن سعادتها بالتعاون مع فريق العمل في هذا المشروع، لافتة إلى أن المسلسل سيلقى تفاعلًا قويًا من الجمهور، وأنها تتوقع أن يكون أحد الأعمال البارزة في رمضان 2026.

«أب ولكن» هو مسلسل اجتماعي، ويعد من الأعمال المنتظرة بشدة لما يتضمنه من موضوعات إنسانية وقضايا اجتماعية تتناول علاقات الأبناء بآبائهم والتحديات التي يواجهونها في الحياة.

يذكر أن الفنانة ميمي جمال تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد نجاح مسلسل «لينك» والذي يعرض حاليًا على DMC ومنصة Watch It، ولقيت شخصيتها تفاعلًا وإعجابًا كبيرًا من الجمهور.

يعرض مسلسل «لينك» من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل: سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج. والمسلسل من تأليف ورشة «ج» بقيادة الكاتب محمد جلال، ومن إنتاج إيمالاين إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.