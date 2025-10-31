قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحف لذوي الاحتياجات .. مفاجآت كبرى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
سحر وشعوذة.. حبس دجال العطارين في اتهامه بالنصب على المواطنين
دراما رمضان 2026| ميمي جمال تكشف عن شخصيتها في مسلسل أب ولكن.. خاص
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
سر تأخر إعلان الزمالك رحيل فيريرا عن تدريب الفريق
أبو مازن: أعرب عن تقديري لجهود الرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسطيني
زاهي حواس: كل اللي بيتقال عن اسم فرعون غير صحيح
الصليب الأحمر يعلن نقل رفات 3 رهائن إلى إسرائيل
يحيى الفخراني يتألق في عرض الملك لير على المسرح القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبو مازن: أعرب عن تقديري لجهود الرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسطيني

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عن تقديره الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولمواقف مصر الثابتة قيادةً وحكومةً وشعباً، تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها المتواصل لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومنع التهجير، وتقديم المساعدات الانسانية.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية الدور العربي، خاصة المصري، في دعم القضية الفلسطينية، وحماية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس الفلسطيني اليوم الجمعة، مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، وعدد من كبار الكتّاب والصحفيين المصريين، وذلك على هامش زيارته إلى القاهرة؛ للمشاركة في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير المقررة غدا السبت.

وأطلع الرئيس الفلسطينىي، رؤساء التحرير والكتاب والصحفيين على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والتطورات السياسية في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة والضفة الغربية.. وتطرق الرئيس عباس إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، وأهمية مواصلة الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، واستمرار إدخال المساعدات، والذهاب لإعادة الإعمار ومنع التهجير والضم.

كما أطلعهم على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستعمرين، واستمرار عدوانهم على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في مختلف مدن وبلدات وقرى الضفة؛ بما في ذلك القدس المحتلة، ومواصلة انتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالدور المسئول الذي يضطلع به الإعلام المصري في نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام العربي والدولي، مؤكداً أنه كان وما يزال شريكا أساسيا في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، مثمنا التزام الصحفيين والإعلاميين المصريين ومواقفهم وجهودهم المتواصلة، في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية لدى شعوب العالم.

من جانبهم، أكد رؤساء التحرير والكتّاب المصريون، دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيدين بجهود الرئيس محمود عباس في الحفاظ على الثوابت الوطنية، والسعي نحو تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

الرئيس الفلسطيني الرئيس السيسي مصر سياسة السلام العادل والشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

هادي الباجوري و زوجته

فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل

ترشيحاتنا

مصطفي قمر

مصطفى قمر يحسم قراره بشأن ألبومه الجديد بسبب احتفالية المتحف الكبير

دنيا عبدالعزيز

بوسي شلبي ودينا في عيد ميلاد ابنة دنيا عبد العزيز.. شاهد

حجازي متقال

غدا.. حجازي متقال يطرح أغنية «مصر بتحلو بينا» بمناسبة افتتاح المتحف الكبير

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. لا تسعَ وراء كل الإجابات

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد