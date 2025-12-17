قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 13 سفينة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.


وذكر بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط اليوم /الأربعاء/ أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35 ألفا و903 أطنان شملت 8 آلاف و300 طن يوريا، 3 آلاف و960 طن كلينكر، وألف و800 طن ملح، و21 ألفا و843 طن بضائع متنوعة.


وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة فبلغت 74 ألفا و768 طنا شملت 8 آلاف و927 طن حديد، 898 طن خشب زان، 17 ألفا و360 طن خردة، 42 ألفا و948 طن ذرة، و4 آلاف و635 طن قمح.


وبالنسبة لحركة الحاويات، فقد بلغت حركة الصادر ألفا و370 حاوية مكافئة، الواردة 288 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 4 آلاف و108 حاويات مكافئة.


وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح بلغ 58 ألفا و664 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 78 ألفا و218 طنًا، كما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5 آلاف و449 حركة.
 

ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط حركة الوارد من البضائع العامة رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

