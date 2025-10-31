"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، بما تشهده مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، تجسدت في المشاريع العملاقة للبنى التحتية، والمدن الجديدة، وتطوير القطاع الثقافي والتراثي؛ وفي مقدمتها: افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد حدثا عالميا فارقا، يجسد ريادة مصر الحضارية عبر العصور.

وعبر العليمي - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الجمعة - عن بالغ تقديره للدعوة المصرية الكريمة للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، واعتزاز اليمن قيادة، وحكومة، وشعبا بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، ودور مصر الأخوي الثابت الى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام.

ونوه بالرعاية الكريمة التي توليها جمهورية مصر العربية للمقيمين والوافدين اليمنيين، وما تقدمه من تسهيلات في مجالات التعليم، والعلاج، والإقامة؛ امتداداً لمواقفها المشرفة في مختلف المراحل.

ووصل "العليمي"، اليوم إلى القاهرة؛ تلبية لدعوة كريمة من السيد رئيس الجمهورية الرئيس السيسي؛ للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أكبر الصروح الثقافية والحضارية في العالم.

وكان في مقدمة مستقبليه بمطار القاهرة: وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وسفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية خالد محفوظ بحاح، والقائم بأعمال مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، وعدد من اعضاء السفارة.