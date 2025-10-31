سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس

قال عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، إن حتشبسوت كانت قبيحة ورمسيس التالت كان خمورجي وهذا الكلام صحيح.

وأضاف زاهي حواس، في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أنه ثبت بالأشعة المقطعية أن الملكة حتشبسوت كانت سنانها واقعة وكانت تخينة فلا يمكن أن نقول أنها كانت جميلة، لا يمكن أن نزور التاريخ.

وتابع: الفنانة إلهام شاهين كانت بتكلمني وعايزة تعمل دور حتشبسوت، ولما شافتني بقول عليها مش حلوة مبقتش تكلمني تاني.

وأشار إلى أن رمسيس التالت في بداية حياته كان رجل عظيم وقبل ما يموت كان خمورجي وبيلعب مع الستات، ومراته كانت عايزة تتخلص منه، واكتشفنا مؤامرة الطفل الذي يقتل أبوه بعد 3 آلاف سنة.