متحف لذوي الاحتياجات .. مفاجآت كبرى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
سحر وشعوذة.. حبس دجال العطارين في اتهامه بالنصب على المواطنين
دراما رمضان 2026| ميمي جمال تكشف عن شخصيتها في مسلسل أب ولكن.. خاص
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
سر تأخر إعلان الزمالك رحيل فيريرا عن تدريب الفريق
أبو مازن: أعرب عن تقديري لجهود الرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسطيني
زاهي حواس: كل اللي بيتقال عن اسم فرعون غير صحيح
الصليب الأحمر يعلن نقل رفات 3 رهائن إلى إسرائيل
يحيى الفخراني يتألق في عرض الملك لير على المسرح القومي
توك شو

سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد شحتة

قال عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، إن حتشبسوت كانت قبيحة ورمسيس التالت كان خمورجي وهذا الكلام صحيح.

وأضاف زاهي حواس، في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أنه ثبت بالأشعة المقطعية أن الملكة حتشبسوت كانت سنانها واقعة وكانت تخينة فلا يمكن أن نقول أنها كانت جميلة، لا يمكن أن نزور التاريخ.

وتابع: الفنانة إلهام شاهين كانت بتكلمني وعايزة تعمل دور حتشبسوت، ولما شافتني بقول عليها مش حلوة مبقتش تكلمني تاني.

وأشار إلى أن رمسيس التالت في بداية حياته كان رجل عظيم وقبل ما يموت كان خمورجي وبيلعب مع الستات، ومراته كانت عايزة تتخلص منه، واكتشفنا مؤامرة الطفل الذي يقتل أبوه بعد 3 آلاف سنة.

زاهي حواس حتشبسوت رمسيس التالت إلهام شاهين

