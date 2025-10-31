يحيى الفخراني يتألق في عرض الملك لير على المسرح القومي

تالق النجم القدير يحيى الفخراني في عرضه المسرحي الجديد "الملك لير" الذي يُعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي اليوم وسط حضور جماهيري كبير وإشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء.

ويجسد الفخراني في العرض شخصية الملك "لير" التي تُعد من أعقد وأهم الشخصيات في الأدب العالمي، حيث يقدم أداءً استثنائيًا يجمع بين العمق الإنساني والتجسيد الدرامي الدقيق، ما يعيد إلى الأذهان مكانته كأحد أبرز نجوم المسرح العربي.

العرض من إخراج تامر كرم، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم المسرح المصري، من بينهم رنا رئيس، نضال الشافعي، وريهام عبد الغفور.

وقد لاقى العرض تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالديكور المتميز، والإضاءة التي أضفت بعدًا جماليًا على الأحداث التراجيدية للنص الشكسبيري الشهير.

وأكد الفنان يحيى الفخراني في تصريحات له عقب العرض أن تقديم "الملك لير" على المسرح القومي يُعد تجربة فنية ثرية، مشيرًا إلى أن المسرح سيظل المكان الأهم للتفاعل الحي بين الفنان والجمهور.

ويستمر عرض "الملك لير" خلال الأسابيع المقبلة ضمن الموسم المسرحي الحالي، وسط توقعات بزيادة الإقبال الجماهيري على العمل الذي يُعد من أبرز عروض العام.