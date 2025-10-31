قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
سر تأخر إعلان الزمالك رحيل فيريرا عن تدريب الفريق
أبو مازن: أعرب عن تقديري لجهود الرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسطيني
زاهي حواس: كل اللي بيتقال عن اسم فرعون غير صحيح
الصليب الأحمر يعلن نقل رفات 3 رهائن إلى إسرائيل
يحيى الفخراني يتألق في عرض الملك لير على المسرح القومي
سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع
صور فضائية حديثة تكشف نشاط نووي جديد في إيران.. ماذا يحدث؟
باحث برازيلي: المتحف المصري الكبير ولادة جديدة لمصر القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يحيى الفخراني يتألق في عرض الملك لير على المسرح القومي

النجم يحيي الفخراني
النجم يحيي الفخراني
أوركيد سامي

تالق  النجم  القدير يحيى الفخراني في عرضه المسرحي الجديد "الملك لير" الذي يُعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي اليوم وسط حضور جماهيري كبير وإشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء.

ويجسد الفخراني في العرض شخصية الملك "لير" التي تُعد من أعقد وأهم الشخصيات في الأدب العالمي، حيث يقدم أداءً استثنائيًا يجمع بين العمق الإنساني والتجسيد الدرامي الدقيق، ما يعيد إلى الأذهان مكانته كأحد أبرز نجوم المسرح العربي.

العرض من إخراج تامر كرم، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم المسرح المصري، من بينهم رنا رئيس، نضال الشافعي، وريهام عبد الغفور.

وقد لاقى العرض تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالديكور المتميز، والإضاءة التي أضفت بعدًا جماليًا على الأحداث التراجيدية للنص الشكسبيري الشهير.

وأكد الفنان يحيى الفخراني في تصريحات له عقب العرض أن تقديم "الملك لير" على المسرح القومي يُعد تجربة فنية ثرية، مشيرًا إلى أن المسرح سيظل المكان الأهم للتفاعل الحي بين الفنان والجمهور.

ويستمر عرض "الملك لير" خلال الأسابيع المقبلة ضمن الموسم المسرحي الحالي، وسط توقعات بزيادة الإقبال الجماهيري على العمل الذي يُعد من أبرز عروض العام.

يحيي الفخراني اخبار الفن نجوم الفن مسرحية الملك لير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

هادي الباجوري و زوجته

فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل

ترشيحاتنا

مكرونة بالزبدة والزيتون

طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

الفول

فوئد وأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في الصباح

الكابوريا

متبلة ولذيذة.. طريقة عمل الكابوريا

بالصور

التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية

تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية
تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية
تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية

طريقة عمل الجلاش الحلو.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل الجلاش الحلو
طريقة عمل الجلاش الحلو
طريقة عمل الجلاش الحلو

سر نجاح عجينة البيتزا في الشتاء .. حيل مدهشة للحصول على طراوة المطاعم في المنزل

نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة
نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة
نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة

بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟

فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد