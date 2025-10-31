فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل

أثارت قصة زفاف المخرج المصري هادي الباجوري من الفنانة الشابة هايدي خالد، جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب فارق العمر الكبير بين العروسين.

هادي الباجوري، الذي يبلغ من العمر 52 عاما تزوج من هايدي خالد التي تصغرها بـ 21 سنة، حيث أن عمرها 31 عاماً فقط.

هذا الفارق الزمني الكبير بينهما أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة، خاصةً في ظل اختلاف الخبرات العمرية والعملية.

ورغم الجدل الذي صاحب إعلان الزواج، إلا أن الثنائي قد تلقيا التهاني من الأصدقاء والمقربين، مؤكدين على أن الحب لا يعرف عمراً وأن هذه الزيجات التي تجمع بين الأجيال المختلفة قد تحمل في طياتها الكثير من التفاهم والمشاعر الصادقة.

يُذكر أن هادي الباجوري هو مخرج معروف في السينما المصرية وله العديد من الأعمال الناجحة، بينما هايدي خالد تعد من الوجوه الشابة التي بدأت تحظى بشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة.